Gonçalo Ramos, attaccante del Milan, si è sottoposto agli esami strumentali per un problema al polpaccio: ecco cosa è emerso dai controlli
Fiume rossonero per Gonçalo Ramos: i tifosi del Milan lo accolgono così al Flagship store
Nel corso della rifinitura alla vigilia di Bournemouth-Milan, Gonçalo Ramos si è fermato per un problema al polpaccio della gamba sinistra, destando parecchia preoccupazione tra i tifosi rossoneri. Gli esami strumentali effettuati nel primo pomeriggio, tuttavia, permettono a Rúben Amorim di tirare un sospiro di sollievo.
L'esito degli esamiLa redazione di PianetaMilan apprende che, la risonanza magnetica sostenuta da Gonçalo Ramos nella giornata odierna, ha dato esito negativo. Per il centravanti portoghese si tratta dunque di un semplice affaticamento al soleo del polpaccio sinistro.
Milan, infortunio Ramos: i tempi di recuperoIl problema fisico ha costretto il classe 2001 a rinunciare alla trasferta di Europa League sul campo del Bournemouth, ma la sua degenza dovrebbe essere più breve del previsto. L'obiettivo del Milan è quello di avere Ramos a disposizione già per il match di campionato contro l'Udinese, in programma domenica 25 ottobre alle 20:45 presso il 'Bluenergy Stadium'.
Se invece lo staff dovesse decidere di agire con maggiore prudenza, il portoghese salterà anche la trasferta di Udine e tornerà a disposizione di Amorim per la sfida infrasettimanale contro il Bologna. Nessun rischio in vista del derby contro l'Inter: Ramos ci sarà.
Camarda o Cisse? il piano di Amorim per sostituire RamosNon sarà Camarda a sostituire Ramos. Secondo le ultime indiscrezioni, contro il Bournemouth, Amorim dovrebbe schierare Cisse nel ruolo di prima punta: una mossa volta a non lasciare punti di riferimento agli avversari. Il centravanti classe 2008 sarà pronto a subentrare dalla panchina per dare man forte ai suoi compagni.
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