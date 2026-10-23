Troppa negatività su Amorim: le reazioni eccessive dopo i passi falsi del Milan. Non è tutto da buttare

Non è stato certo un bel Milan quello visto ieri sera contro il Bournemouth: la sconfitta brucia per come è arrivata e per il contesto. Non è mai bello perdere tre a zero in Europa, specialmente per una squadra con la storia gloriosa come il Diavolo. Su questo non ci piove, ma bisogna anche parlare del resto della stagione.

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Critiche eccessive

I numeri reali del Milan di Amorim: il bilancio stagionale

C'è una tendenza da quando è arrivato Ruben Amorim in panchina: a ogni minimo passo falso l'allenatore rossonero viene subissato di critiche e c'è un atteggiamento fin troppo pessimista su tutta la squadra e su tutto il progetto. Ricordiamo che il Diavolo ha cambiato tanto in questi ultimi anni e i risultati non sono certo stati positivi. Le critiche costruttive fanno parte della crescita di una squadra, ma il disfattismo totale appena non si vince una gara non fa bene a nessuno, specialmente a un allenatore che, ricordiamo, è al primo anno in Serie A.E guardiamo poi i risultati: inil Milan non ha mai perso, è quarto a 4 punti dall'Inter e dalla Lazio al momento in testa. Ed ha già affrontato squadre importanti come la Juventus e la Lazio in trasferta o l'Atalanta in casa. Insono arrivati solo tre punti in 3 gare, ma la qualificazione (quantomeno ai playoff della competizione) è ancora pienamente alla portata dei rossoneri. E in più le sconfitte sono arrivate contro il Benfica e il Bournemouth, tra le favorite per la vittoria finale della competizione.

Segnali positivi sono arrivati specialmente quando Amorim ha potuto schierare i titolari in campo dai primi minuti: il gioco sta migliorando, ma non è un processo immediato, nessuno ha la bacchetta magica. Serve fiducia e compattezza, non solo critiche e disfattismo totale. Anche se la sconfitta contro il Bournemouth è pesante, non è assolutamente tutto da buttare, specialmente dopo una gara sensibilmente condizionata dal rosso a Mike Maignan dopo appena 27 minuti di gioco.