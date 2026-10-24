La dirigenza rossonera pianifica i movimenti nel reparto offensivo in vista delle prossime sessioni: tra ostacoli economici e la rigida posizione del Real Madrid
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Anche in attacco il Milan si potrebbe muovere nelle prossime sessioni di calciomercato: tra trequartisti e prime punte, il Diavolo di Amorim si potrebbe muovere sia a gennaio, sia in estate. Quali nomi si sono fatti fino a questo momento e quali sono le possibilità di vederli in rossonero e i possibili costi?
I profili di Vangelis Pavlidis ed Endrick nei radar del MilanSituazione simile quella di Vangelis Pavlidis, prima punta del Benfica. Il greco classe 1998 è una vera e propria macchina da gol e un attaccante in grado di giocare molto bene con la squadra. Anche qui, però, rischia di essere chiuso da Ramos e potrebbe costare molto (si parla di una quarantina di milioni di euro).
Ultimo nome è quello di Endrick: il talento brasiliano del Real Madrid sarebbe l'occasione ideale per rinforzare tutto il reparto del Milan, visto che può giocare sia sulla trequarti sia come prima punta. Resta però da superare proprio il volere del Real Madrid e di Mourinho che non sembrano disposti ad aprire al prestito del classe 2006.
Vedremo se ci saranno nuove opportunità di mercato per l'attacco rossonero.
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