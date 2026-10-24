Anche in attacco il Milan si potrebbe muovere nelle prossime sessioni di calciomercato: tra trequartisti e prime punte, il Diavolo di Amorim si potrebbe muovere sia a gennaio, sia in estate. Quali nomi si sono fatti fino a questo momento e quali sono le possibilità di vederli in rossonero e i possibili costi?

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I profili di Vangelis Pavlidis ed Endrick nei radar del Milan

Uno dei profili accostati più e più volte al Milan è quello di Nicolò Tresoldi , attaccante del Bruges che ha di recente incantato San Siro segnando una tripletta in Champions League contro l'Inter. Un sogno visto che tifa da sempre il Milan (come detto più volte dal calciatore stesso). Per il Milan potrebbe essere un colpo importante viste le qualità del calciatore, ma non sembra un investimento facile in questo momento:è stato pagato più di 70 milioni di euro e il Milan punterà per il futuro su. In più su Tresoldi ci potrebbe essere la concorrenza di tante squadre europee, ricordando poi che il Bruges è una gioielleria cara e con cui è complesso trattare. Secondo il sitoil valore di Tresoldi è di 35 milioni di euro.Situazione simile quella di, prima punta del Benfica. Il greco classe 1998 è una vera e propria macchina da gol e un attaccante in grado di giocare molto bene con la squadra. Anche qui, però, rischia di essere chiuso da Ramos e potrebbe costare molto (si parla di una quarantina di milioni di euro).

Ultimo nome è quello di Endrick: il talento brasiliano del Real Madrid sarebbe l'occasione ideale per rinforzare tutto il reparto del Milan, visto che può giocare sia sulla trequarti sia come prima punta. Resta però da superare proprio il volere del Real Madrid e di Mourinho che non sembrano disposti ad aprire al prestito del classe 2006.

Vedremo se ci saranno nuove opportunità di mercato per l'attacco rossonero.