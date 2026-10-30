Gerry Cardinale si prepara a vivere il derby di Milano con estrema fiducia e attenzione. Il proprietario dei rossoneri è stato presente all'allenamento di rifinitura a Milanello e alla conferenza stampa di Amorim alla vigilia della sfida contro l'Inter. Al termine di questi impegni, il patron di Red Bird ha lasciato al centro sportivo, fermandosi poco fuori dai cancelli per rilasciare alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti, soffermandosi sul clima e sulle aspettative della sfida.

Milan, le parole di Cardinale

"L'atmosfera? Seria. Molto seria. Credo che siano tutti concentrati".

Le prime sensazioni di Cardinale riguardano proprio l'atmosfera respirata a Milanello, dove ha trovato un gruppo molto concentrato in vista dell'appuntamento di domani:

Il proprietario rossonero ha voluto sottolineare poi l'importanza della sfida, ribadendo la necessità di affrontare ogni impegno con la giusta mentalità:

"Ogni derby è importante, ogni partita è importante, quindi, sai, per fare bene le cose devi essere serio. È una partita. Questi ragazzi sono concentrati, e Ruben sta facendo il suo lavoro, i ragazzi stanno facendo il loro. Oggi c'è stato un ottimo allenamento".

Ovviamente non è mancata una domanda sulla fiducia in vista della stracittadina. Cardinale si è detto molto ottimista, pur riconoscendo le difficoltà legate agli infortuni che hanno colpito la squadra di Amorim:

"Sì, sono sempre fiducioso perché siamo preparati e facciamo il nostro lavoro. Gli infortuni arrivano sempre all'improvviso e bisogna farci i conti, ma questo è il calcio. Ma domani entreremo in campo molto determinatie molto concentrati. E vedremo cosa succederà. Noi entreremo in campo per vincere, non c'è dubbio su questo".

In chiusura, Cardinale ha parlato anche del rapporto con l'allenatore portoghese, confermando i frequenti confronti avuti. Alla domanda se avesse avuto modo di parlare con lui, il proprietario rossonero ha risposto positivamente:

"Certo. Più volte al giorno. Ma anche voi ci avete parlato, giusto? Ero lì alla conferenza stampa. Cosa ne pensate? È stata una buona conferenza stampa. Ruben è molto chiaro nell'esprimersi, è molto autentico, molto trasparente. Questo è il nuovo Milan".