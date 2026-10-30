Le probabili formazioni di Milan-Inter di Serie A, i ballottaggi di Ruben Amorim, gli infortunati, i precedenti e dove vedere la gara in tv
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È quasi tutto pronto, allo Stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, per Milan-Inter, partita della 10^ giornata della Serie A 2026-2027, in programma domani sera alle ore 20:45. I due allenatori, Rúben Amorim e Cristian Chivu, devono ancora togliersi dalla testa gli ultimi dubbi legati alla possibile formazione. Ballottaggi aperti, da una parte e dall'altra, per una sfida in cui i rossoneri non perdono da ben 7 incontri. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.
Formazioni e ballottaggi
Qui MilanA Milanello sono ancora in corso delle valutazioni molto delicate per Amorim: difficile pensare ad un Milan senza Cisse, che ha già segnato 7 reti in Serie A. Arrivano, però, delle ottime notizie: Gila, Rabiot e Moreira tornano a disposizione per la gara. Lo spagnolo tornerebbe in difesa, mentre Rabiot farà coppia con Modric. Moreira sembra essere più indietro rispetto a Cisse per una maglia da titolare. In attacco, ovviamente, spazio a Ramos, con Pulisic alle sue spalle.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Hutchinson, Modric, Rabiot, Pulisic; Cisse; Ramos. All. Amorim.
Qui InterPer Chivu, alle prese con diverse mancanze anche lui, c'è una sicurezza in attacco: la presenza di Esposito e Thuram nel classico 3-5-2. In difesa ritorna Bastoni, affiancato da Bisseck ed Akanji. A centrocampo c'è il grande ex della serata, circondato da Barella e Mkhitaryan.
Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu
Infortunati, squalificati e diffidatiMilan: Loftus-Cheek, Chukwueze, Gabbia, Saelemaekers, Terracciano, Tomori
Inter: Lautaro Martínez, Stones, Pavard, Jones, Luis Henrique
L'arbitro di Udinese-Milan e i precedentiL'arbitro di Milan-Inter di Serie A sarà il signor Marco Guida, della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata. In carriera, Guida ha diretto la stracittadina per ben cinque occasioni, con un bilancio in perfetta parità: due successi per squadra e un pareggio. Il Milan è la squadra diretta il maggior numero di volte: 43 incontri, dove i rossoneri hanno trionfato in venti. Per quanto riguarda l'Inter, invece, i precedenti sono 34: 18 vittorie, dieci pareggi e 6 sconfitte.
Dove vedere Milan-Inter in diretta tv e streamingMilan-Inter sarà una partita trasmessa trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky Sport in co-esclusiva. Gli abbonati Sky, inoltre, potranno seguire il derby sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, oppure tramite l'utilizzo dell'app Sky Go. La partita , inoltre, potrà essere seguita anche in streaming su NOW per gli abbonati.
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