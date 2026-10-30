È quasi tutto pronto, allo Stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, per Milan-Inter, partita della 10^ giornata della Serie A 2026-2027, in programma domani sera alle ore 20:45. I due allenatori, Rúben Amorim e Cristian Chivu, devono ancora togliersi dalla testa gli ultimi dubbi legati alla possibile formazione. Ballottaggi aperti, da una parte e dall'altra, per una sfida in cui i rossoneri non perdono da ben 7 incontri. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Formazioni e ballottaggi

Qui Milan

A Milanello sono ancora in corso delle valutazioni molto delicate per Amorim: difficile pensare ad un Milan senza, che ha già segnato 7 reti in Serie A. Arrivano, però, delle ottime notizie:tornano a disposizione per la gara. Lo spagnolo tornerebbe in difesa, mentrefarà coppia consembra essere più indietro rispetto aper una maglia da titolare. In attacco, ovviamente, spazio a, conalle sue spalle.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Hutchinson, Modric, Rabiot, Pulisic; Cisse; Ramos. All. Amorim.

Qui Inter

Per Chivu, alle prese con diverse mancanze anche lui, c'è una sicurezza in attacco: la presenza di Esposito e Thuram nel classico 3-5-2. In difesa ritorna Bastoni, affiancato da Bisseck ed Akanji. A centrocampo c'è il grande ex della serata, circondato da Barella e Mkhitaryan.

Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

Infortunati, squalificati e diffidati

Loftus-Cheek, Chukwueze, Gabbia, Saelemaekers, Terracciano, Tomori

Inter: Lautaro Martínez, Stones, Pavard, Jones, Luis Henrique

L'arbitro di Udinese-Milan e i precedenti

Dove vedere Milan-Inter in diretta tv e streaming

L'arbitro didi Serie A sarà il signor, della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata. In carriera, Guida ha diretto la stracittadina per ben. Ilè la squadra diretta il maggior numero di volte: 43 incontri, dove i rossoneri hanno trionfato in venti. Per quanto riguarda l'Inter, invece, i precedenti sono 34: 18 vittorie, dieci pareggi e 6 sconfitte.Milan-Inter sarà una partita trasmessa trasmessa in diretta sia suin co-esclusiva. Gli abbonati Sky, inoltre, potranno seguire il derby sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, oppure tramite l'utilizzo dell'app Sky Go. La partita , inoltre, potrà essere seguita anche in streaming su NOW per gli abbonati.