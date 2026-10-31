Il derby di Milano: Milan e Inter si sfidano per la supremazia della città. Le parole dei protagonisti prima della partita
Probabili formazioni derby Milan-Inter: Amorim cambia modulo. Chi al fianco di Thuram?
Ecco il derby: questa sera dalle 20:45 Milan e Inter si sfideranno per il dominio sportivo della città. La stracittadina milanese sarà valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27 e si svolgerà allo stadio "Meazza" in San Siro. Il Diavolo deve ripartire dopo il KO contro il Bologna, mentre i nerazzurri possono allungare ulteriormente in campionato. Nel prepartita di "SkySport" ha parlato il giocatore del Milan Koni De Winter. Ecco le sue dichiarazioni.
L'intervista a Koni De Winter nel prepartita di San SiroC'eri nel derby dello scorso anno e ci sei oggi, ora sei un pilastro del Milan. Come avete preparato la partita: "Cerchiamo di vincere e trovare energie che ci sono mancate contro il Bologna. Tatticamente siamo pronti".
Cambio modulo dell'Inter con una sola punta: "Abbiamo una base chiara, ci fidiamo di questa".
Amorim ha parlato ancora di Scudetto, ma serve vincere: "Sì certo, la partita è importante per la città, i giocatori, i tifosi, ma il campionato si gioca tutto l'anno. Oggi pensiamo a vincere".
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