Ecco il derby: questa sera dalle 20:45 Milan e Inter si sfideranno per il dominio sportivo della città. La stracittadina milanese sarà valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27 e si svolgerà allo stadio "Meazza" in San Siro. Il Diavolo deve ripartire dopo il KO contro il Bologna, mentre i nerazzurri possono allungare ulteriormente in campionato. Nel prepartita di "SkySport" ha parlato il giocatore del Milan Koni De Winter. Ecco le sue dichiarazioni.

L'intervista a Koni De Winter nel prepartita di San Siro

C'eri nel derby dello scorso anno e ci sei oggi, ora sei un pilastro del Milan. Come avete preparato la partita: "Cerchiamo di vincere e. Tatticamente siamo pronti".

Cambio modulo dell'Inter con una sola punta: "Abbiamo una base chiara, ci fidiamo di questa".

Amorim ha parlato ancora di Scudetto, ma serve vincere: "Sì certo, la partita è importante per la città, i giocatori, i tifosi, ma il campionato si gioca tutto l'anno. Oggi pensiamo a vincere".