Il derby della Madonnina si avvicina sempre di più e, ad un giorno dalla grande sfida, in casa Milan cresce l'attesa per una delle partite più importanti della stagione. Domani sera, alle ore 20:45, i rossoneri affronteranno l'Inter di Chivu in una sfida che arriva in un momento piuttosto delicato per la squadra di Amorim, reduce dalla sconfitta contro il Bologna per 4-2 in casa.

Milan, le parole di Pulisic

A presentare la gara è statofresco di rinnovo, intervenuto ai microfoni di SportMediaset. L'attaccante americano ha affrontato diversi temi: dal prolungamento contrattuale al rapporto con il club e i tifosi senza dimenticare il derby e il momento dei suoi compagni.

Il numero 11 rossonero ha voluto iniziare l'intervista parlando del prolungamento del contratto, sottolineando la forte volontà di continuare la propria avventura a Milano:

"Era una decisione facile per me, volevo sempre rinnovare. Sono felice al Milan e voglio continuare qui".

Pulisic poi ha voluto allontanare qualsiasi distinzione tra il giocatore visto in passato e quello attuale, ribadendo comunque la propria ambizione e facendo dei grandi ringraziamenti ai tifosi rossoneri:

"Non c'è un nuovo o vecchio Pulisic, sono sempre io. Il mio obiettivo è sempre fare gol e assist e aiutare la squadra. Devo ringraziare i tifosi per il loro sostegno anche durante i momenti difficili. Il Milan per me è molto speciale".

Tra gli argomenti affrontati, ovviamente, è spuntato anche quello legato alla lingua italiana. Un aspetto che il calciatore considera molto importante nella propria esperienza in Italia:

"Per me è importante imparare la lingua del paese in cui vado. Gli altri miei compagni? Tutti vogliono imparare, gli ultimi arrivati devono migliorare un po' (sorride, ndr)

Successivamente, il calciatore si è voluto soffermare sul derby contro l'Inter, una partita che, per tutti i giocatori del Milan, è molto importante e sentita:

"Per me è la migliore partita che esiste. E' sempre una battaglia, per noi calciatori non esiste niente di meglio. Io voglio provare a decidere sempre le partite".

Spazio anche ad alcune parole sui propri compagni. Pulisic, infatti, ha voluto riservare alcune dichiarazioni anche per Goncalo Ramos, riferendo di voler aiutare l'attaccante rossonero a segnare tanti gol:

"Dobbiamo aiutarlo e stare vicini a lui. Farà tanti gol, ma anche ora sta facendo tante cose buone. Non siamo preoccupati".

Nel corso dell'intervista, il numero 11 ha voluto parlare anche del rapporto instaurato con Gerry Cardinale, ringraziando la proprietà per la fiducia ricevuta in tutto questo tempo:

"Per me è molto importante. E' sempre vicino a noi. Mi ha detto che sono importante per il progetto, mi ha dato sempre grande fiducia e quindi lo ringrazio di questo".

In chiusura, Pulisic ha voluto parlare della sfida contro i nerazzurri, riconoscendo il valore della squadra di Chivu e riferendo di dover mettere in campo una prestazione a dir poco perfetta per conquistare tre punti molto importanti:

"Mercoledì è stata difficile, domani dovremo fare meglio. L'Inter è forte, noi dovremo essere quasi perfetti per vincere, ma possiamo farlo".