Christian Pulisic e il Milan proseguiranno insieme. L'attaccante americano ha rinnovato il proprio contratto con il club rossonero fino al 2031, confermando il forte legame costruito con l'ambiente Milan dal suo arrivo nell'estate del 2023.

Milan, le parole di Pulisic

"Sono molto felice ed emozionato, sono molto orgoglioso di aver rinnovato con il Milan perchè amo questa squadra e questo club, amo tutto del Milan. Le sensazioni che ho provato e l'affetto dei tifosi, sia nei momenti belli che in quelli brutti. Ho subito capito che questo era il posto giusto per me".

In poco più di tre stagioni, l'americano è diventato uno dei punti di riferimento della squadra, mettendo in mostraAi microfoni del club, l'americano ha avuto esprimere tutta la propria soddisfazione per il prolungamento di contratto, sottolineando il rapporto che lo lega ai colori rossoneri:

Pulisic ha poi spiegato quanto sia stato importante il sostegno ricevuto dalla società, sia a livello personale che familiare:

"Il Milan mi ha dato tutto, mi sento a casa ed è qui che voglio passare i prossimi anni. Adoro la città, anche la mia famiglia e questo è molto importante per me. Voglio continuare a dare tutto e aiutare questo club a tornare ai vertici che merita".

L'attaccante americano ha descritto la propria esperienza rossonero come un percorso ancora ricco di molti capitoli da scrivere, riservando parole positive anche per Gerry Cardinale:

"Sembra che la mia esperienza al Milan sia come un libro, questo è il capitolo più importante. Quest'anno ho imparato tantissimo, soprattutto dai tifosi. Anche nei momenti difficili, loro sono stati importantissimi per me. Anche la proprietà è stata importantissima, ho parlato con Cardinale e anche lui mi ha sempre mostrato fiducia".

Ovviamente non poteva mancare un riferimento ai risultati raggiunti in rossonero, soffermandosi ancora una volta sulla questione della fiducia:

"I numeri parlano da soli, ma sono orgoglioso di ciò che ho fatto finora nel Milan. Nella mia carriera ho avuto momenti in cui avevo bisogno di fiducia, e il Milan questa me l'ha data".

In chiusura, l'americano ha voluto soffermarsi anche sul rapporto con i tifosi e sul fantacalcio. Pulisic ha raccontato di essere spesso fermato per strada, da rossoneri e non, che gli parlano delle proprie squadre:

"I tifosi mi fermano per strada e mi parlano del Fantacalcio, mi dicono che mi hanno preso lì. Mi chiedono se posso segnare e io rispondo sempre di sì, ma onestamente non ne so molto di Fantacalcio. L'anno scorso ho iniziato un gioco simile con la squadra, in molti ci giocano e lo seguono".

I dettagli del contratto

La trattativa tra club ed entourage del giocatore, in realtà, era iniziata diversi mesi fa grazie al pressing di Cardinale ed Amorim. Il calciatore ha deciso di rinnovare il proprio contratto fino al 30 giugno del 2031, ma quanto percepirà?

Secondo il comunicato rossonero, l'attaccante americano, che con la maglia del Milan ha collezionato 142 presenze, 44 gol e 28 assist, percepirà 6 milioni di euro netti a stagione (bonus compresi legati alla squadra e ad obiettivi personali).