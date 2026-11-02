Il progetto del Milan sotto la gestione di Gerry Cardinale entra in una fase cruciale per la stagione in corso. Con l'obiettivo desiderato di competere per lo Scudetto, il managing partner di RedBird ha stabilito una chiara linea d'azione insieme al tecnico Rúben Amorim: blindare l'ossatura della rosa attuale e pianificare gli investimenti in vista della sessione invernale di calciomercato.

Rinnovo Rabiot: cifre e dettagli della trattativa con il Milan

Dopo aver già formalizzato e ufficializzato i prolungamenti contrattuali a lungo termine di Strahinja Pavlović e Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031, l'assoluta priorità della dirigenza rossonera è diventata il rinnovo di. L'obiettivo della società è estendere l'accordo del centrocampista francese dal 30 giugno 2028 al 30 giugno 2030.

L'operazione prevede un significativo adeguamento dell'ingaggio, considerando che lo stipendio attuale dell'ex Juventus si attesta sui 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. La volontà condivisa da Cardinale e Amorim è quella di premiare la centralità tattica e le prestazioni del calciatore, con l'intenzione di giungere all'accordo definitivo ed alla firma sul nuovo contratto prima dell'apertura del mercato di gennaio.

Da Alphadjo Cisse alle mosse per il mercato di gennaio

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L'agenda societaria per i rinnovi non si ferma alla linea mediana. Subito dopo la definizione della pratica Rabiot, la dirigenza sposterà i propri sforzi su un altro profilo di importanza capitale per il futuro del club: il giovane talento, considerato uno dei gioielli più cristallini della rosa.Parallelamente alle conferme, Cardinale è consapevole della necessità di intervenire con nuovi innesti durante la sessione di riparazione invernale. Nonostante l'eccellente e per certi versi inaspettata crescita di Sankhoun Diawara rappresenti una risorsa preziosa per lo staff tecnico, il Milan si muoverà con decisione per acquistare un difensore centrale di spessore internazionale.

Le manovre della dirigenza potrebbero estendersi anche al reparto offensivo. Qualora l'attaccante portoghese Gonçalo Ramos dovesse continuare a palesare le attuali difficoltà di inserimento e rendimento, la società valuterà soluzioni alternative per garantire ad Amorim le varianti necessarie nella corsa al titolo.