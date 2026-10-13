José Mourinho parla del futuro di Endrick: la posizione dell'allenatore del Real Madrid e la strategia del Milan per arrivare all'attaccante brasiliano
Calciomercato Milan, Endrick nome concreto per gennaio: ma attenzione alla concorrenza della Roma
In vista del mercato di gennaio c'è un nome che mette d'accordo tutti a Casa Milan: quello di Endrick. Sulla strada dei rossoneri, però, si è messo ancora una volta José Mourinho. Dopo aver fatto saltare il trasferimento in rossonero dell'attaccante brasiliano la scorsa estate, l'allenatore portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni che rischiano di spegnere l'entusiasmo dei tifosi.
Milan, Mourinho chiaro su EndrickIntervistato ai microfoni di 'TNT Sport' prima del match di Champions League contro la Roma, Mourinho ha fatto chiarezza sul futuro di Endrick, avvertendo il Milan e gli altri club interessati:
"Chi vorrà prenderlo a gennaio dovrà lottare contro di me. Endrick non va da nessuna parte, io lo adoro. È fortissimo e ci darà una mano. Non servono prestiti, Endrick esploderà qui al Real Madrid".
Il vantaggio del MilanStando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il Milan avrebbe incassato il gradimento di Endrick. Qualora ci fossero le condizioni per lasciare il Real Madrid a gennaio, il giovane attaccante brasiliano ha lasciato intendere che i rossoneri sarebbero in prima fila. L'ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione non è proibitivo, ma resta da trovare un'intesa su cifre e formula.
Formula e cifreSecondo 'SportMediaset', i due club starebbe ragionando su un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il Real Madrid, tuttavia, non ha intenzione di rinunciare al controllo del cartellino di Endrick e manterrebbe un'opzione di recompra a 45/50 milioni di euro. I 'Blancos' non sono nuovi a manovre del genere: l'esempio più lampante è quello di Brahim Diaz, arrivato al Milan in prestito biennale e poi tornato in Spagna, ma anche Nico Paz e Franco Mastantuono per restare all'interno dei confini italiani.
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