In vista del mercato di gennaio c'è un nome che mette d'accordo tutti a Casa Milan: quello di Endrick. Sulla strada dei rossoneri, però, si è messo ancora una volta José Mourinho. Dopo aver fatto saltare il trasferimento in rossonero dell'attaccante brasiliano la scorsa estate, l'allenatore portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni che rischiano di spegnere l'entusiasmo dei tifosi.

Milan, Mourinho chiaro su Endrick

"Chi vorrà prenderlo a gennaio dovrà lottare contro di me. Endrick non va da nessuna parte, io lo adoro. È fortissimo e ci darà una mano. Non servono prestiti, Endrick esploderà qui al Real Madrid".

Il vantaggio del Milan

Formula e cifre

Intervistato ai microfoni di 'TNT Sport' prima del match di Champions League contro la Roma,ha fatto chiarezza sul futuro di, avvertendo ile gli altri club interessati:Stando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport',. Qualora ci fossero le condizioni per lasciare ila gennaio, il giovane attaccante brasiliano ha lasciato intendere che i rossoneri sarebbero in prima fila. L'ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione non è proibitivo, maSecondo 'SportMediaset', i due club starebbe ragionando su unIl Real Madrid, tuttavia, non ha intenzione di rinunciare al controllo del cartellino di Endrick e manterrebbe un'opzione diI 'Blancos' non sono nuovi a manovre del genere: l'esempio più lampante è quello di, arrivato al Milan in prestito biennale e poi tornato in Spagna, ma ancheper restare all'interno dei confini italiani.