Il Milan sta cercando un nuovo Head Of Football a cui affidare le chiavi dell'area tecnica e il nome più caldo sul tavolo è quello di Markus Krösche. Secondo Carlo Pellegatti, tuttavia, il tedesco potrebbe non essere l'unico innesto di Gerry Cardinale per rimpolpare la dirigenza rossonera: insieme a lui potrebbe arrivare anche una figura italiana.

Krösche-Milan, a che punto siamo

Milan, non solo Krösche: la bomba di Pellegatti

"Cardinale ha fretta di trovare quel dirigente che possa fare da trait d'union tra società e allenatore. Amorim aveva bisogno di qualcuno con cui parlare delle questioni tecniche e questa figura dovrebbe essere appunto Krosche. Non so se con lui arriverà anche il suo braccio destro Hardung o se verrà scelta una figura magari italiana".

Hardung, perché no

Chi potrebbe essere la figura italiana