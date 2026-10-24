Amorim chiede una reazione immediata e cambia il Milan: la probabile formazione contro l'Udinese

"Chiesto una reazione immediata". Ruben Amorim cancella il Bournemouth e ridisegna il Milan per l'Udinese: ecco le scelte di formazione e chi rientra
Bournemouth-Milan 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Vitality Stadium'
Il Milan torna in campo domani sera contro l'Udinese: come racconta 'Il Corriere dello Sport', dopo la sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth in Europa League Ruben Amorim ha chiesto alla squadra una reazione immediata, visto che non gli è piaciuto niente del match in Inghilterra. Per cercare di ripartire subito, l'allenatore portoghese dovrebbe affidarsi ai suoi titolari.
In difesa Mario Gila dovrebbe giocare di nuovo a destra con Bartesaghi che dovrebbe giocare a sinistra al posto di Estupinan. In attacco dovrebbe tornare anche Pulisic, mentre Moreira potrebbe giocare sempre più a destra visto l'infortunio di Chukwueze. Ecco le scelte in vista del match:
Udinese-Milan: la probabile formazione rossoneraMilan probabile formazione (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. Allenatore: Amorim.
Da capire quali saranno le mosse finali, si potrebbe sapere di più oggi pomeriggio dopo l'allenamento. Il Milan ha giocato molto male contro il Bournemouth anche perché si è trovato sotto di un uomo e di due gol dopo poco più di 30 minuti.
Le contromisure di Amorim e le chiavi tatticheAmorim cerca risposte importanti e anche sicurezze dai suoi calciatori. I fattori chiave determinati dai rientri dei titolari in campo: il rientro di Rabiot e di Modric dal primo minuto potrebbe risolvere i problemi visti in Inghilterra in impostazione, visto che i rossoneri avevano fatto molta fatica a impostare e a uscire dalla prima pressione della squadra di Rose. Sotto questo punto di vista fondamentale anche il rientro di Ramos che è un attaccante che sa lavorare con la squadra anche spalle alla porta e sa essere una valvola di sicurezza per tutti.
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