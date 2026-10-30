Il Milan è alla ricerca del riscatto, mentre l'Inter vuole continuità: ecco le probabili formazioni d Milan-Inter alla vigilia del match
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Dopo la brutta sconfitta per 4-2 in casa contro il Bologna, il Milan di Ruben Amorim cerca il riscatto e, nella giornata di domani, andrà in scena proprio il primo derby stagionale contro l'Inter. I rossoneri scenderanno in campo nella gara valida per la 10 giornata di Serie A, con il calcio d'inizio fissato per le ore 20:45. I nerazzurri di Chivu, invece, cercheranno di dare continuità alla vittoria ottenuta sul campo del Venezia. Ma quali saranno le probabili formazioni della sfida? Vediamole assieme.
Milan, probabile formazioneAmorim ha ancora un po' di tutti a riguardo, soprattutto legati a Moreira e Cisse. In porta ci sarà il solito Maignan, che presto dovrà scontare la squalifica in Europa League. In difesa torna Gila, che ha recuperato dall'infortunio, e sarà affiancato da De Winter, Pavlovic e il giovane Bartesaghi, mentre Estupinan starà in panchina. A centrocampo riecco la coppia Modric-Rabiot, con Hutchinson, Pulisic e uno tra Moreira e Cisse (con il belga in vantaggio) alle spalle di Goncalo Ramos.
MILAN (4-2-3-1): Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Modric, Rabiot, Hutchinson, Pulisic, Moreira, G. Ramos. All: Amorim
Inter, probabile formazionePer quanto riguarda i nerazzurri, Chivu inserirà Pio Esposito dall'inizio, e lo affiancherà al solito Marcus Thuram. In regia presente il grande ex Calhanoglu, con Dimarco sulla sinistra. Presenti anche Barella e Zielinski. In difesa spazio ad Akanji, affiancato da Bastoni e Bisseck.
INTER (3-5-2): Provedel, Bastoni, Akanji, Bisseck, Dimarco, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Diouf, Esposito, Thuram. All: Chivu
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