Dopo la brutta sconfitta per 4-2 in casa contro il Bologna, il Milan di Ruben Amorim cerca il riscatto e, nella giornata di domani, andrà in scena proprio il primo derby stagionale contro l'Inter. I rossoneri scenderanno in campo nella gara valida per la 10 giornata di Serie A, con il calcio d'inizio fissato per le ore 20:45. I nerazzurri di Chivu, invece, cercheranno di dare continuità alla vittoria ottenuta sul campo del Venezia. Ma quali saranno le probabili formazioni della sfida? Vediamole assieme.

Milan, probabile formazione

ha ancora un po' di tutti a riguardo, soprattutto legati a. In porta ci sarà il solito, che presto dovrà scontare la squalifica in Europa League. In difesa torna, che ha recuperato dall'infortunio, e sarà affiancato da, mentrestarà in panchina. A centrocampo riecco la coppia, cone uno tra(con il belga in vantaggio) alle spalle di

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Modric, Rabiot, Hutchinson, Pulisic, Moreira, G. Ramos. All: Amorim

Inter, probabile formazione

Per quanto riguarda i nerazzurri, Chivu inseriràdall'inizio, e lo affiancherà al solito. In regia presente il grande ex Calhanoglu, con Dimarco sulla sinistra. Presenti anche Barella e Zielinski. In difesa spazio ad Akanji, affiancato da Bastoni e Bisseck.

INTER (3-5-2): Provedel, Bastoni, Akanji, Bisseck, Dimarco, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Diouf, Esposito, Thuram. All: Chivu