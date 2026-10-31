La mattina di oggi, sabato 31 ottobre 2026, ha portato con sé un carico eccezionale di adrenalina e aggiornamenti per tutto l'universo rossonero, interamente focalizzato sulla stracittadina di questa sera. Le Top News raccolte e pubblicate da PianetaMilan.it delineano uno scenario vibrante a poche ore dal fischio d'inizio di Milan-Inter, match valido per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Dalle parole del patron Gerry Cardinale fino alle storiche dichiarazioni dell'ex Pallone d'Oro Ricardo Kaká, passando per le scelte tattiche dell'allenatore Rúben Amorim e i dati ufficiali sulla capienza dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro, ecco il quadro completo della situazione.

L'intervista di Cardinale a Pellegatti e la carica di Kaká alla Gazzetta

Ad aprire la mattinata di approfondimenti è stata l'esclusiva intervista concessa dal fondatore di RedBird,, al noto giornalista Carlo Pellegatti. Il numero uno del club di Via Aldo Rossi ha voluto sottolineare l'importanza sportiva e culturale del derby di Milano, definendolo un asset di valore mondiale ma soprattutto una questione di orgoglio per l'intera tifoseria rossonera. Una partita da vincere, senza sé e senza ma., evidenziando come la sfida contro i cugini nerazzurri rappresenti l'occasione perfetta per dimostrare il reale valore del progetto Milan.

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, invece, ha trovato ampio spazio l'intervento di una leggenda intramontabile: Ricardo Kaká. Il fuoriclasse brasiliano ha analizzato il momento delle due squadre, sottolineando come i derby sfuggano a ogni logica di classifica o di stato di forma attuale. Kaká ha speso parole di incoraggiamento per il nuovo Milan, toccando anche temi che vanno al di là della singola partita di stasera, legati alla crescita globale del brand rossonero nel panorama calcistico internazionale.

La vigilia di Rúben Amorim e le probabili formazioni del derby

Sul fronte puramente tecnico, le attenzioni sono tutte rivolte alle dichiarazioni del tecnico portoghese, atteso al suo primo verdetto ufficiale nella stracittadina milanese. L'ex allenatore dello Sporting Lisbona ha suonato la carica a Milanello,(tra cui spicca l'assenza del difensore Fikayo Tomori), ma confermando la sua fiducia nella squadra, che sarà schierata con un 4-3-3 piuttosto 'fluido'. Amorim ha inoltre indicato inil potenziale uomo-partita, esprimendo massima fiducia nelle doti di riscatto dell'attaccante lusitano.

Le ultime indiscrezioni del mattino hanno inoltre delineato le probabili formazioni che si sfideranno alle ore 20:45. Il Milan ritrova dal primo minuto pedine fondamentali come il centrale Mario Gila e il francese Adrien Rabiot a centrocampo, con il ballottaggio serrato tra Diego Moreira e Omari Hutchinson sulla fascia. In casa Inter, il tecnico Cristian Chivu deve fare i conti con l'assenza pesante del capitano Lautaro Martínez: spazio dunque al tandem offensivo composto da Marcus Thuram e dal giovane Francesco Pio Esposito nel collaudato 3-5-2 nerazzurro.

San Siro da record: oltre 77mila spettatori e il tributo a Kaká nella Hall of Fame

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La cornice di pubblico di questa sera sarà semplicemente leggendaria, segnando un vero e proprio punto di svolta storico per l'impianto milanese. Per la prima volta dal 17 marzo 2019, infatti, a San Siro verranno completamentedella Curva Sud e della Curva Nord. Grazie al via libera della Commissione di Vigilanza, sono stati rimessi in vendita ben 2.350 seggiolini aggiuntivi, permettendo al Meazza di registrare un clamorosodi 118 diverse nazionalità.I tifosi rossoneri avranno inoltre un motivo speciale per arrivare in anticipo allo stadio. Nel pre-partita, infatti, il prato di San Siro celebrerà ufficialmente il ritorno a casa di. L'indimenticato numero 22 rossonero riceverà un premio speciale dal club e verrà, unendosi così ancora una volta - anche nero su bianco - alle più grandi leggende che hanno scritto la storia del Diavolo.