Questa sera, alle ore 20:45, lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano diventerà il centro del mondo calcistico. Il Milan di Rúben Amorim e l'Inter di Cristian Chivu si sfideranno in un caldissimo derby valido per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Una grande classica del calcio italiano che si giocherà davanti a una fantastica cornice di pubblico, pronta a registrare numeri d'eccezione sia sugli spalti sia in termini di risonanza internazionale.

San Siro torna alla massima capienza: via i teloni al Terzo Anello

Per l'occasione, infatti, l'impianto milanese accoglierà quanti più spettatori possibile, tornando alle vette toccate in passato. Saranno rimossi i teloni di sicurezza situati neldelladel Milan e delladell'Inter. Per ritrovare la totale assenza di particolari protezioni a tutela della stabilità dei settori in questione bisogna tornare indietro al derby del 17 marzo 2019. In quella circostanza si registrarono ben 77.479 spettatori a San Siro: la previsione del club rossonero è di raggiungere e replicare quella stessa identica soglia anche nella serata di oggi.

La svolta è arrivata nelle ultime ore. Da ieri, infatti, sono tornati disponibili sul mercato, liberi alla vendita per i tifosi rossoneri e nerazzurri, ben 2.350 seggiolini in più. Dal 2019, per decisione della Commissione Provinciale di Vigilanza – scattata dopo le accurate rilevazioni da parte della Commissione Tecnica di cui faceva parte attiva anche il Politecnico di Milano –, erano stati apposti dei maxi teloni di colore blu e verde per occupare e inibire parte del Terzo Anello nelle due curve. Un provvedimento drastico ma necessario, nato per smorzare e monitorare le forti vibrazioni e le oscillazioni che si avvertivano distintamente in quei punti specifici dell'anello più alto.

Un derby globale: 118 nazionalità e la celebrazione di Ricardo Kaká

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Vibrazioni che, a quanto pare, dopo i controlli e i collaudi strutturali non ci saranno più, restituendo lo stadio al suo originario splendore e alla sua massima capienza per le grandi occasioni. Questosi preannuncia come un evento di portata globale: saranno bensugli spalti del Meazza, stando ai dati ufficiali di chi ha acquistato il biglietto per la stracittadina, analizzati in base alla provenienza geografica dei sostenitori delle due squadre.Il calendario di Serie A prevede che il match si giochi con il Milan in casa, e le tribune saranno popolate anche da grandissimi doppi ex e leggende del calcio mondiale. Tra i tifosi d'eccezione ci saranno infattie, soprattutto,. Il fuoriclasse brasiliano sarà il grande protagonista del pre-partita sul prato di San Siro: l'ex Pallone d'Oro verrà premiato ufficialmente prima del fischio d'inizio ed entrerà a far parte per sempre della prestigiosadel club rossonero, davanti al suo vecchio e osannante pubblico.