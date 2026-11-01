La lettera a cuore aperto di Christian Pulisic dopo il rinnovo di contratto fino al 2031 e la rete nel derby Milan-Inter

Matteo Chini
- Milano
Milan, Pulisic incontra i tifosi

Milan, Pulisic incontra i tifosi: il regalo del piccolo rossonero che ricorda... Leão | VIDEO

Quale modo migliore di festeggiare il rinnovo di contratto se non con un gol nel derby? Pulisic ha vissuto una settimana perfetta e ora ha intenzione di caricarsi sulle spalle il Milan. Nel giorno successivo alla vittoria della stracittadina, lo statunitense ha diffuso una lettera in cui rinnova il proprio amore per il club e suona la carica in vista del futuro.

Milan, la lettera di Pulisic

Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Pulisic ha voluto parlare direttamente ai tifosi del Milan:

Pulisic giura fedeltà al Milan
Storia Instagram di Christian Pulisic | 01-11-2026

"Rinnovare con il Milan è sempre stato il mio desiderio. Il legame che ho con questo club, con questa città e con i nostri incredibili tifosi significa tutto per me. Il club e i tifosi mi sono sempre stati vicini nei momenti difficili, senza mai smettere di credere in me. Non dimenticherò mai questo sostegno e sono determinato a ripagarlo. Voglio che i prossimi anni siano i migliori di sempre, ricchi di momenti indimenticabili e di vittorie. Scriviamo la storia insieme. Forza Milan".
Pulisic giura fedeltà al Milan

I dettagli del nuovo contratto di Pulisic

Gerry Cardinale non ha mai avuto dubbi sul rinnovo di Pulisic, anche se le trattative sono andate avanti per diversi mesi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo accordo siglato dallo statunitense:
  • Nuova scadenza: 30 giugno 2031
  • Ingaggio base: Circa 6 milioni di euro netti a stagione (bonus compresi)
  • Componente variabile: Bonus legati a obiettivi di squadra e personali

Con queste cifre, Pulisic si attesta come il calciatore più pagato all'interno della rosa rossonera.

Il legame tra Pulisic e il Milan

Prelevato dal Chelsea nell'estate del 2023 per 20 milioni di euro, Pulisic ha realizzato finora 45 reti e 28 assist in 143 presenze complessive con la maglia del Milan. A livello realizzativo, l'annata migliore resta la 2024/2025: 17 gol e 12 assist in 50 partite. La stagione in corso è iniziata con qualche strascico fisico del Mondiale ancora totalmente da smaltire, ma ora 'Captain America' è finalmente tornato a pieno regime: 3 gol e 1 assist nelle ultime 7 gare di Serie A.

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