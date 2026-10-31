Derby Milan-Inter, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro' | Video

Gerry Cardinale rilancia il progetto del Milan e ribadisce nuovamente la propria determinazione nel riportare il club ai vertici del calcio mondiale. Nel prepartita del derby della Madonnina, il proprietario rossonero ha voluto parlare delle ambizioni della società, sottolineando la volontà di proseguire il percorso intrapreso e di investire tutte le energie per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Milan, le parole di Cardinale

"Hai visto come facciamo le cose con RedBird in America… Qui c’è la stessa ambizione, l’ambizione di riportare il Milan al top. Non solo in Italia, ma in Europa. C’è una strada molto lunga per la Serie A, il calcio italiano e il Milan. Non mi fermerò finché non ci riuscirò. Il mio rapporto con Amorim è importante. Non vedrete nessun altro proprietario così coinvolto come lo sono io e non finirà qui. Faremo tutto il possibile, è il mio lavoro, per riportare il Milan al top. Ma è un lavoro di squadra. Se tutti faranno il proprio lavoro allora vinceremo".

ha inoltre evidenziato il proprio coinvolgimento nella gestione del club, ribadendo l'importanza del rapporto con Amorim e della collaborazione tra tutte le componenti della società:

Le parole del patron rossonero confermano la volontà di proseguire con grandissima determinazione il progetto Red Bird: Cardinale ha ribadito di voler essere una figura molto presente e attiva nel percorso di crescita della squadra, indicando nella collaborazione strettissima tra società, allenatore e squadra la strada per tornare a competere i massimi livelli.