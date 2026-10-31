Una serata speciale per Ricardo Kaká, una delle figure più amate della storia recente del Milan. Prima del derby contro l'Inter, lo stadio di San Siro renderà omaggio al fuoriclasse brasiliano, che riceverà ufficialmente il riconoscimento per il proprio ingresso nella Hall of Fame rossonera.

L'ex numero 22 era stato scelto lo scorso aprile dai tifosi milanisti, attraverso una votazione che lo ha inserito tra i tre migliori centrocampisti della storia del club. Insieme a lui sono stati premiati anche Carlo Ancelotti e Ruud Gullit, completando così la Classe del 2026 per quanto riguarda il reparto di centrocampo.

La cerimonia rappresenta un'occasione per celebrare il contributo di un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei sostenitori rossoneri. Arrivato a Milano nel 2003, Kaká ha conquistato la Champions League nel 2007, la Supercoppa Europea, il Mondiale per Club e lo Scudetto, diventando uno dei simboli di una generazione vincente.

Un trofeo speciale realizzato da Tiffany & Co.

A consegnare il riconoscimento sarà, Brand Ambassador del Milan, che nell'immediato pre-partita premierà il brasiliano davanti al pubblico di San Siro. Per l'occasione sarà utilizzato un trofeo esclusivo realizzato da Tiffany & Co, Official Trophy Maker della Hall of Fame rossonera.

Si tratta di un dettaglio particolarmente significativo: per la prima volta il celebre marchio realizza un trofeo per un evento sportivo italiano. Un riconoscimento che vuole rappresentare l'eleganza e il valore della carriera di Kaká, caratteristiche che hanno accompagnato il brasiliano anche durante la sua esperienza in rossonero.

La Hall of Fame, lanciata nel contesto delle celebrazioni per il 125° anniversario del club, nasce con l'obiettivo di rendere omaggio ai protagonisti che hanno contribuito a costruire la storia del Milan. Il primo membro onorario è stato Franco Baresi, mentre nella categoria degli attaccanti sono stati eletti Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko e Marco van Basten.

Dal Pallone d'Oro alla Champions: la storia di Kaká

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Il nome di Kaká è inevitabilmente legato alla straordinaria stagione 2006-2007, quando il brasiliano trascinò il Milan alla conquista della Champions League, laureandosi anche capocannoniere della competizione. Le sue prestazioni gli permisero di conquistare il Pallone d'Oro nel 2007, ultimo calciatore rossonero a ricevere questo prestigioso riconoscimento.La sua capacità di abbinare velocità, tecnica, visione di gioco e concretezza sotto porta lo ha reso uno dei trequartisti più importanti della sua generazione. Indimenticabili le accelerazioni palla al piede, le progressioni centrali e le reti realizzate nelle notti europee.

Il tributo di San Siro sarà quindi molto più di una semplice premiazione. Sarà l'occasione per riabbracciare un campione che ha rappresentato un'epoca e che continua a essere profondamente legato ai colori rossoneri.