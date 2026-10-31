Ieri sera Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha organizzato una cena - in un noto ristorante nel centro di Milano - in compagnia di alcune leggende rossonere (presenti, per esempio, l'ex amministratore delegato Adriano Galliani e l'ex fuoriclasse brasiliano Ricardo Kaká.

Cardinale: "Il mio lavoro? Fare il possibile per vincere"

Al termine dell'evento, Cardinale ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale 'YouTube' di, giornalista sportivo di comprovata fede milanista. "È stata una notte fantastica, avevamo gente del Milan qui riunirsi a sostegno del Milan. Domani (oggi, n.d.r.) è una grande partita, come sai".

Sulle emozioni in vista del derby di Milano in programma questa sera, alle ore 20:45, a 'San Siro' contro l'Inter, Cardinale ha detto: "Il mio lavoro non è aumentare le emozioni, il mio lavoro è mantenere tutto fermo e concentrato. Fornire la leadership in modo da fare quello che dobbiamo. Dobbiamo vincere per i primi 45 minuti e per i successivi. È il calcio".

"Dobbiamo restare uniti. Ho incontrato i giocatori, li ho guardati negli occhi: vogliono vincere"

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Cardinale ha proseguito così: "Il mio lavoro è avere le mani ferme e fare il possibile per vincere. Oggi c'erano leggende che sanno come vincere e significa tanto per me che queste persone siano tornate e credano in quello che voglio fare. Stiamo riportando il Milan, questa passione, questo amore per vincere. È una lunga stagione, è il nostro derby di casa e lo voglio più di ogni altra cosa e sarò distrutto se non vinceremo".Quindi, la chiosa di Cardinale a Pellegatti sulle parole in sostegno e supporto del lavoro dell'allenatore: "Dobbiamo restare uniti. L'ho detto sulla situazione dei biglietti dell'Udinese, l'ho ripetuto, Tutti, i tifosi, la stampa, tutti devono supportare il Milan, uniamoci e rendiamo questo possibile. Rúben sta facendo un ottimo lavoro, ho fatto un'ottima scelta. Gli importa davvero. Sta allenando, sta facendo da mentore e ti dirò, ho incontrato ognuno dei giocatori, vogliono vincere. Li ho guardati negli occhi e ti sto dicendo che vogliono vincere. È solo una questione di tempo. O vuoi vincere, o non vuoi vincere. Io voglio vincere, i ragazzi lo vogliono così come Amorim".