Alle ore 20:45 i riflettori dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano, si accenderanno per il fischio d'inizio del derby Milan-Inter. La stracittadina, valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027, rappresenta già un bivio cruciale per la stagione delle due milanesi. Vediamo nel dettaglio le scelte e le probabili formazioni dei rossoneri di Rúben Amorim e dei nerazzurri di Cristian Chivu a poche ore dal calcio d'inizio.

Qui Milan: Amorim recupera pezzi ma l'infermeria resta piena

Il tecnico portoghese deve fare i conti con una pesante situazione legata agli infortuni. Restano infatti fuori causa il secondo portiere Pietro Terracciano, i difensori Matteo Gabbia e Fikayo Tomori, il centrocampista Ruben Loftus-Cheek e gli esterni Samuel Chukwueze e Alexis Saelemaekers. Nonostante l'infermeria piena, Amorim può sorridere grazie al recupero di tre elementi fondamentali per il suo scacchiere tattico.

Nel 4-3-3 "fluido" di stampo rossonero – pronto a mutare in un compatto 4-4-1-1 in fase di non possesso – si rivedranno dal primo minuto sia il difensore Mario Gila sia il centrocampista francese Adrien Rabiot. Resta vivo un dubbio sulla corsia esterna, dove Diego Moreira è insidiato da Omari Hutchinson per una maglia da titolare.

L'altro grande ballottaggio nella testa di Amorim riguarda la corsia mancina, con Sankhoun Diawara e Pervis Estupiñán a contendersi il ruolo di terzino sinistro. Sul fronte opposto, Christian Pulisic ha vinto la concorrenza di Alphadjo Cisse e supporterà la punta centrale Gonçalo Ramos, chiamato a una prestazione d'orgoglio per scacciare i venti di crisi.

Qui Inter: Chivu senza Lautaro Martínez, spazio a Pio Esposito

In casa nerazzurra le assenze di Benjamin Pavard e John Stones complicano i piani difensivi di, che si trova con le scelte praticamente obbligate nel terzetto arretrato. Nel collaudato 3-5-2 interista, il dubbio principale si concentra a centrocampo:è attualmente favorito come mezzala sinistra rispetto a Piotr Zieliński per completare il reparto con Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu.

La vera tegola per i nerazzurri è però lo stop forzato del capitano e bomber Lautaro Martínez. Senza l'argentino, Chivu si affida al tandem d'attacco composto da Marcus Thuram e dal giovane Francesco Pio Esposito: questa la coppia scelta per scardinare la difesa rossonera.

Milan-Inter: i ventidue in campo dal primo minuto

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Di seguito le possibili scelte dei due allenatori per la sfida di San Siro:): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Diawara (Estupiñán); Musah, Modrić, Rabiot; Moreira (Hutchinson), Ramos, Pulisic.: Bouyer, Torriani, F. Terracciano, M. Cissé, Vladimirov, Bartesaghi, Estupiñán (Diawara), Perera, Comotto, Jashari, Vos, A. Cisse, Hutchinson (Moreira), Ossola, Menon, Camarda.: Amorim.

INTER (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, F.P. Esposito. A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Bovio, Carlos Augusto, Jakirović, Spence, Sučić, A. Stanković, Zieliński, Bonny, Lavelli, Mosconi. Allenatore: Chivu.

L'arbitro del match e dove vederla in TV e streaming

Il derby della Madonnina sarà diretto dall'arbitrodella Sezione A.I.A. di Torre Annunziata. La gara godrà di una copertura mediatica totale e sarà visibile in diretta tv in co-esclusiva sia sulla piattaformasia sui canali di. Per quanto riguarda la trasmissione in streaming, l'evento sarà accessibile tramite l'applicazione ufficiale di DAZN, oltre che su, previo abbonamento attivo sui rispettivi servizi.