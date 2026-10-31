Le ultime notizie sulle formazioni del derby Milan-Inter: Rúben Amorim recupera Mario Gila e Adrien Rabiot, ma ha un dubbio legato all'utilizzo di Diego Moreira
Probabili formazioni derby Milan-Inter: Amorim cambia modulo. Chi al fianco di Thuram?
Alle ore 20:45 i riflettori dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano, si accenderanno per il fischio d'inizio del derby Milan-Inter. La stracittadina, valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027, rappresenta già un bivio cruciale per la stagione delle due milanesi. Vediamo nel dettaglio le scelte e le probabili formazioni dei rossoneri di Rúben Amorim e dei nerazzurri di Cristian Chivu a poche ore dal calcio d'inizio.
Qui Milan: Amorim recupera pezzi ma l'infermeria resta pienaIl tecnico portoghese deve fare i conti con una pesante situazione legata agli infortuni. Restano infatti fuori causa il secondo portiere Pietro Terracciano, i difensori Matteo Gabbia e Fikayo Tomori, il centrocampista Ruben Loftus-Cheek e gli esterni Samuel Chukwueze e Alexis Saelemaekers. Nonostante l'infermeria piena, Amorim può sorridere grazie al recupero di tre elementi fondamentali per il suo scacchiere tattico.
Nel 4-3-3 "fluido" di stampo rossonero – pronto a mutare in un compatto 4-4-1-1 in fase di non possesso – si rivedranno dal primo minuto sia il difensore Mario Gila sia il centrocampista francese Adrien Rabiot. Resta vivo un dubbio sulla corsia esterna, dove Diego Moreira è insidiato da Omari Hutchinson per una maglia da titolare.
L'altro grande ballottaggio nella testa di Amorim riguarda la corsia mancina, con Sankhoun Diawara e Pervis Estupiñán a contendersi il ruolo di terzino sinistro. Sul fronte opposto, Christian Pulisic ha vinto la concorrenza di Alphadjo Cisse e supporterà la punta centrale Gonçalo Ramos, chiamato a una prestazione d'orgoglio per scacciare i venti di crisi.
Qui Inter: Chivu senza Lautaro Martínez, spazio a Pio EspositoIn casa nerazzurra le assenze di Benjamin Pavard e John Stones complicano i piani difensivi di Cristian Chivu, che si trova con le scelte praticamente obbligate nel terzetto arretrato. Nel collaudato 3-5-2 interista, il dubbio principale si concentra a centrocampo: Henrikh Mkhitaryan è attualmente favorito come mezzala sinistra rispetto a Piotr Zieliński per completare il reparto con Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu.
La vera tegola per i nerazzurri è però lo stop forzato del capitano e bomber Lautaro Martínez. Senza l'argentino, Chivu si affida al tandem d'attacco composto da Marcus Thuram e dal giovane Francesco Pio Esposito: questa la coppia scelta per scardinare la difesa rossonera.
Milan-Inter: i ventidue in campo dal primo minutoDi seguito le possibili scelte dei due allenatori per la sfida di San Siro:
INTER (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, F.P. Esposito. A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Bovio, Carlos Augusto, Jakirović, Spence, Sučić, A. Stanković, Zieliński, Bonny, Lavelli, Mosconi. Allenatore: Chivu.
L'arbitro del match e dove vederla in TV e streamingIl derby della Madonnina sarà diretto dall'arbitro Marco Guida della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata. La gara godrà di una copertura mediatica totale e sarà visibile in diretta tv in co-esclusiva sia sulla piattaforma DAZN sia sui canali di Sky. Per quanto riguarda la trasmissione in streaming, l'evento sarà accessibile tramite l'applicazione ufficiale di DAZN, oltre che su Sky Go e NOW, previo abbonamento attivo sui rispettivi servizi.
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