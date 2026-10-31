Derby Milan-Inter 3-1, analisi e moviola: Diavolo show sulle ali di un grande Moreira!

Derby Milan-Inter, partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026-27. Ecco il racconto del primo tempo della sfida che si sta giocando allo stadio "Meazza" in San Siro. Uno dei dubbi tattici della vigilia viene chiarito subito, Moreira gioca sulla destra e Pulisic a sinistra. Il belga scende subito sulla linea dei difensori in fase di non possesso con un Diavolo che sembra attendista e non spregiudicato nel pressing avanzato. In possesso Modric scende e imposta dal basso mentre Moreira e Diawara salgono, con Gila che rimane più basso. Il Milan passa in vantaggio dopo solo 4 minuti: grande lavoro di Moreira a destra che salta Carlos Augusto rientra e mette un cross al bacio che Pulisic deve solo scartare in area di rigore. Milan messo benissimo in campo in questi primi minuti: rossoneri feroci e vogliosi di combattere su ogni pallone e ogni contrasto e ben schierati in difesa. Diavolo che trova il raddoppio con merito prima del decimo minuto: schema su angolo con palla bassa per Rabiot che si libera da solo sul primo palo. Diagonale perfetto e 2-0 rossonero. 5-3-2 molto stretto quando il Milan deve difendersi: tutti dietro la linea della palla a rendere difficile il fraseggio dell'Inter e anche le possibili soluzioni sugli esterni. L'Inter non fa nulla per 22 minuti, ma trova il gol su corner. Spizzata di Akanji sul primo palo e Bastoni solo in area piccola può solo segnare. Nerazzurri nettamente saliti con il ritmo del proprio gioco dopo il gol di Bastoni: il Milan non esce dalla sua metà campo anche grazie al pressing alto dell'Inter. Il Diavolo ritrova il doppio vantaggio con una punizione perfetta di Moreira. Un primo tempo diviso in tre: partenza eccezionale del Milan con i nerazzurri che sono entrati in campo solo dopo il gol di Bastoni. Chiusura in favore del Diavolo con il gol perfetto di Moreira. I primi 45 minuti si chiudono con il Milan avanti per 3-1.

Moviola derby Milan-Inter

Tabellino Milan-Inter del primo tempo

: Marco Guida gestisce un primo tempo tranquillo.: 4' Pulisic (M), 10' Rabiot (M), 22' Bastoni (I), 45' Moreira (M)

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Diawara; Moreira, Musah, Modrić, Pulisic; Rabiot; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani; Bartesaghi, Estupiñán, Perera, F. Terracciano, Vladimirov; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Vos; Camarda, Menon, Ossola. All.: Amorim.

INTER (3-4-1-1): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, Carlos Augusto; Diouf; Thuram. A disp.: Di Gennaro, Taho; Bovio, Dimarco, Jakirović; Mkhitaryan, A. Stanković, Zieliński; Bonny, F.P. Esposito, Lavelli, Mosconi. All.: Chivu.

Arbitro: Marco Guida.

Ammonizioni: nessuna.

Espulsioni: nessuna.