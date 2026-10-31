Ecco il derby: questa sera dalle 20:45 Milan e Inter si sfideranno per il dominio sportivo della città. La stracittadina milanese sarà valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27 e si svolgerà allo stadio "Meazza" in San Siro. Il Diavolo deve ripartire dopo il KO contro il Bologna, mentre i nerazzurri possono allungare ulteriormente in campionato. Nel prepartita di "SkySport" ha parlato l'ex giocatore del Milan Ricardo Kaká. San Siro renderà omaggio a Kaká per il suo ingresso nella Hall of Fame presented by Emirates. Nell’immediato prepartita, il Brand Ambassador di AC Milan Daniele Massaro consegnerà al brasiliano l’esclusivo trofeo realizzato da Tiffany & Co., Official Trophy Maker della Hall of Fame. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulle sensazione legata al ritorno a San Siro

"Bellissimo. Buonasera a tutti. Bellissimo essere qui, vedere una partita così con tutto questo affetto dei milanisti. Veramente ancora una serata speciale per me qua"

Sul derby più bello di tutti

"Per me quello del 3-2 è bellissimo, però anche quello di Champions, quarti di finale, penso che abbiamo vinto sia all'andata che al ritorno, quindi quello per me è molto speciale"

Sulle serata di ieri con cardinale e Galliani

"Bellissima serata, ritrovare italiani e tante altre persone del Milan, ex giocatori. È stata molto bella, anche con questa nuova direzione: Cardinale ha fatto un discorso molto bello del progetto per questo Milan, quindi tutti noi milanisti abbiamo molta fiducia che da qui in poi il Milan possa ritornare a essere protagonista sia in Italia che in Europa"