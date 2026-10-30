Manca sempre meno all'appuntamento più atteso della stagione. Domani sera presso lo stadio di San Siro, alle ore 20:45 Milan ed Inter si affronteranno nella sfida valida per la 10ª giornata di Serie A. Un appuntamento tanto atteso, con i rossoneri chiamati a riscattare la recente sconfitta contro il Bologna, mentre i nerazzurri saranno intenzionati a proseguire il proprio percorso in positivo.

Milan il programma del derby

Le due squadre arrivano alla sfida con degli animi differenti: ildovrà lasciarsi alle spalle il passo falso contro i felsinei, mentre la situazione è diversa per, ancora imbattuto in Serie A e reduce dal successo col

Non mancheranno nemmeno alcuni ospiti illustri. Prima e dopo la partita sono previsti diversi momenti dedicati alla storia rossonera. In modo particolare, lo stadio renderà omaggio a Ricki Kakà, in occasione del suo ingresso nella Hall of Fame presented by Emirates. A consegnarli il riconoscimento sarà Daniele Massaro, ex calciatore rossonero ad oggi Brand Ambassador.

Il trequartista brasiliano era stato eletto lo scorso aprile dai tifosi rossoneri tra i tre migliori centrocampisti della storia del diavolo, assieme a Carlo Ancelotti e Ruud Gullit. Presente anche Marcel Desailly a San Siro.

La serata del derbyperò avrà presente anche una grande parte legata ai personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Tra i nomi annunciati figurano: Ernia, Rkomi, San Giovanni e Don Joe dei Club Dogo. Previsto, inoltre, un dj set pre partita affidato ad Andrea Oliva.