Dalla giornata di ieri, domenica 18 ottobre, Markus Krösche non è più il direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte. I media italiani hanno parlato di una risoluzione consensuale del contratto, ma dalla Germania è emerso come la realtà sia ben diversa. E anche i piani del Milan, che vorrebbe ingaggiarlo come nuovo Head Of Football, potrebbero cambiare.

Milan, la verità su Krösche

La clausola

Come cambiano i piani del Milan

La conferenza stampa d'addio

Stando a quanto rivelato da Florian Plettenberg a 'Sky Sport DE',Il dirigente classe 1980 non è più il direttore tecnico delle 'Aquile', ma è ancoraUno scenario che non blocca le trattative con il, ma inevitabilmente frena l'entusiasmo delle ultime ore.Plettenberg spiega come all'interno del processo di esonero sia stata inseritavalida per qualsiasi club decida di ingaggiareentro l'estate del 2027. 'BILD' rilancia parlando di una cifra compresa tra i 3 e i 5 milioni. L'indennizzo è stato inserito perun modo per ringraziare l'Eintracht Francoforte per non essersi opposto al suo addio.resta un nome assolutamente concreto per il, che punta ad ingaggiarlo prima della finestra invernale di calciomercato. Per chiudere l'operazione, tuttavia, sarà necessario versare l'indennizzo nelle casse dell'Eintracht Francoforte e trovare un accordo totale con il dirigente tedesco. In Italia si è parlato di "accordo vicinissimo", mentre, secondo Plettenberg,Alle 18:15, il dirigente tedesco si presenterà inper salutare un'ultima volta i tifosi dell'Eintracht Francoforte. Un evento dal quale potrebbero emergeredi Krösche.seguirà con attenzione le dichiarazioni del 46enne per fornirvi nuovi aggiornamenti sulla situazione.