Aggiornamenti dalla Germania sul possibile approdo di Krösche al Milan: il dirigente è ancora sotto contratto con l'Eintracht, ma c'è una clausola per liberarlo
Cardinale a Milanello con il cappello: "Make Milan Great Again" | VIDEO PM
Dalla giornata di ieri, domenica 18 ottobre, Markus Krösche non è più il direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte. I media italiani hanno parlato di una risoluzione consensuale del contratto, ma dalla Germania è emerso come la realtà sia ben diversa. E anche i piani del Milan, che vorrebbe ingaggiarlo come nuovo Head Of Football, potrebbero cambiare.
Milan, la verità su KröscheStando a quanto rivelato da Florian Plettenberg a 'Sky Sport DE', l'Eintracht Francoforte non avrebbe ancora risolto il contratto di Krösche. Il dirigente classe 1980 non è più il direttore tecnico delle 'Aquile', ma è ancora formalmente vincolato al club fino al 2028. Uno scenario che non blocca le trattative con il Milan, ma inevitabilmente frena l'entusiasmo delle ultime ore.
La clausolaPlettenberg spiega come all'interno del processo di esonero sia stata inserita una clausola d'uscita da 5-7 milioni di euro, valida per qualsiasi club decida di ingaggiare Krösche entro l'estate del 2027. 'BILD' rilancia parlando di una cifra compresa tra i 3 e i 5 milioni. L'indennizzo è stato inserito per volontà dello stesso dirigente: un modo per ringraziare l'Eintracht Francoforte per non essersi opposto al suo addio.
Come cambiano i piani del MilanKrösche resta un nome assolutamente concreto per il Milan, che punta ad ingaggiarlo prima della finestra invernale di calciomercato. Per chiudere l'operazione, tuttavia, sarà necessario versare l'indennizzo nelle casse dell'Eintracht Francoforte e trovare un accordo totale con il dirigente tedesco. In Italia si è parlato di "accordo vicinissimo", mentre, secondo Plettenberg, i dialoghi non sarebbero ancora in fase così avanzata.
La conferenza stampa d'addioAlle 18:15, il dirigente tedesco si presenterà in conferenza stampa per salutare un'ultima volta i tifosi dell'Eintracht Francoforte. Un evento dal quale potrebbero emergere nuovi dettagli sulle modalità d'addio e sul possibile futuro al Milan di Krösche. PianetaMilan seguirà con attenzione le dichiarazioni del 46enne per fornirvi nuovi aggiornamenti sulla situazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Milan, svolta Athekame: può tornare già a gennaio. Ma prima c'è un problema da risolvere
Rassegna stampa
La moviola di Milan-Atalanta: Chiffi bocciato, svelata la dinamica del gol di Pulisic. E manca un rosso
Ultime Notizie
Milan Top News: Amorim vince ma trema, Rabiot da urlo e colpo Krösche
Rassegna stampa
Amorim nella storia del Milan. Poi svela il retroscena su Estupiñán e i fischi dei tifosi a San Siro
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti