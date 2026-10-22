Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Bournemouth-Milan, partita della 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027

Matteo Chini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Bournemouth-Milan 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Vitality Stadium'

Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Bournemouth-Milan, partita della 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta al 'Vitality Stadium' di Bournemouth (Inghilterra). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Bournemouth-Milan, le parole di Pavlovic

"Abbiamo commesso troppi errori nel primo tempo. Dopo due rigori e un giocatore in meno è molto difficile. Dobbiamo dimenticare questa partita e pensare alla prossima. Maignan ci ha solo detto di rimanere calmi... può succedere".

L'errore della barriera sul terzo gol

"E' un errore sul terzo gol. Pensavo che la palla fosse più alta, ma poi ho visto che abbiamo sbagliato".
Strahinja Pavlović (difensore AC Milan), qui durante Bournemouth-Milan 3-0 (Europa League 2026-2027)

Il peso della sconfitta

"Abbiamo più di 50 partite quest'anno, questa è solo una. Dobbiamo pensare alle prossime partite, siamo sulla strada giusta".

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