Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Bournemouth-Milan, partita della 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027
Bournemouth-Milan 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Vitality Stadium'
Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Bournemouth-Milan, partita della 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta al 'Vitality Stadium' di Bournemouth (Inghilterra). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Bournemouth-Milan, le parole di Pavlovic
"Abbiamo commesso troppi errori nel primo tempo. Dopo due rigori e un giocatore in meno è molto difficile. Dobbiamo dimenticare questa partita e pensare alla prossima. Maignan ci ha solo detto di rimanere calmi... può succedere".
L'errore della barriera sul terzo gol
"E' un errore sul terzo gol. Pensavo che la palla fosse più alta, ma poi ho visto che abbiamo sbagliato".
Il peso della sconfitta
"Abbiamo più di 50 partite quest'anno, questa è solo una. Dobbiamo pensare alle prossime partite, siamo sulla strada giusta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Milan, Amorim tuona: "Il Bournemouth ha dominato? La partita è finita dopo 20 minuti!"
Pagelle Milan
Pagelle Bournemouth-Milan 3-0: disastro Maignan, male tutti
Conferenze stampa
Bournemouth, Rose gode per il 3-0 al Milan: "Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Li abbiamo soffocati"
Europa League: news e risultati
Crollo Milan in Europa League: il Bournemouth fa 3-0, Amorim battuto e notte fonda per il Diavolo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti