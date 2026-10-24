Giornata molto interessante per il Milan. La sconfitta contro il Bournemouth ha lasciato non poche scorie a Milanello, con Cardinale che non è affatto soddisfatto del rendimento dei rossoneri. Bisogna preparare, però, la trasferta di Udine, con Amorim che dovrà fare a meno di ben oltre 7 uomini. Spazio però anche al errato, con i nomi dei possibili futuri attaccanti rossoneri e le ultime novità su Krosche.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . I nomi per l'attacco

2. Krosche è l'uomo giusto?

3. Nuovi infortunati...

4. Cardinale preoccupato? La verità

Ildi Amorim potrebbe presto intervenire in attacco valutando ben 3 profili diversi: il primo è quello di, calciatore del Bruges valutato 35 milioni di euro. Gli altri due nomi corrispondono a Vangeli, centravanti del Benfica valutato 40 milioni, ed, brasiliano del Real Madrid capace di giocare sia come punta che come trequartista. Le operazioni restano difficili a causa dei costi elevati e la concorrenza, ma nei prossimi mesi tutto può cambiare.Iltorna a puntare super il ruolo dil dirigente tedesco, legato ancora all'fino al 2028, potrebbe liberarsi attraverso un piccolo indennizzo di circa 5 milioni di euro. Le trattative, però, non sono ancora concluse. Krosche si è distinto, come sappiamo, per la capacità di individuare giovani talenti a costi molto contenuti per poi rivenderli a cifre elevate, come successo in passato con Kolo Muani ed Ekitikè. Il suo modello, basato su scouting e analisi dei dati, potrebbe aiutare molto il Milan a valorizzare la rosa e generare delle plusvalenze: che sia l'uomo giusto?Ilarriva alla sfida controin piena emergenza. Oltre alle sette assenze già registrate (restano da valutare ancora le condizioni dientrambi non al meglio dopo la partita contro il Bournemouth, ma potenzialmente disponibili. In difesa Tomori potrebbe sostituire Gila, alle prese con un sovraccarico alla caviglia, mentre in caso di forfait di Pavlovic potrebbe trovare spazio il giovane Diawara.Ilsi prepara alla trasferta controin un clima di forte tensione.infatti, dopo la sconfitta diè chiamato a trovare molto rapidamente un equilibrio tattico per dare un'identità precisa alla squadra. A complicare le situazioni poi ci sono anche le polemiche legate ae una presuntaSecondo le nostre fonti, però, il patron di RedBird appoggia con molta fiducia il tecnico lusitano e, ovviamente, non ci sarebbero delle rotture all'interno dell'ambiente rossonero.