Dopo la fumata nera della scorsa estate, il Milan fa di nuovo sul serio per Markus Krösche. Il dirigente tedesco, individuato dalla società rossonera per ricoprire il ruolo di Head Of Football, si è messo in mostra con l'Eintracht Francoforte grazie ad un modus operandi ben preciso. Ma sarà possibile replicarlo al Milan? Ripercorriamo la storia del classe 1980 per dare una risposta a questa domanda.

Krösche-Milan, a che punto siamo

Chi è Krösche

I suoi migliori colpi

Nonostantenon sia più il direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte, il suo contratto resta valido fino al 2028. Per portare in Italia il dirigente 46enne, ildovrà versare nelle classe del club tedesco: una clausola d'uscita inserita per volontà del tedesco. Le parti sono in contatto costante negli ultimi giorni, ma ancoraè un dirigente tedesco classe 1980, diventato tra i migliori direttori sportivi della Bundesliga grazie all'ottimo lavoro svolto all'Eintracht Francoforte, che guida con successo dal 2021 e con cui ha un contratto valido fino al 2028. La sua carriera è partita da Lipsia, dove ha raccolto l'eredità proprio di Rangnick. Il punto forte della sua strategia è, per poi venderli a cifre molto più alte, generando ingenti plusvalenze per il club.lavora sulla base di un, esattamente come l'attuale director of football intelligence del Milan, Bobby Gradiner Tra gli esempi più virtuosi della sua filosofia c'èprelevato a parametro zero dal Nantes del 2022 e rivenduto al PSG per la cifra record di circa 95 milioni di euro dopo appena un anno. Un'altra masterclass diè stata la gestione dell'attaccante egizianoscovato a zero dal Wolfsburg nel 2023 e venduto per 75 milioni al Manchester City nel 2025.

Restando in tema attaccanti, impossibile non nominare Hugo Ekitiké, acquistato per 31 milioni dal PSG nel 2024 (dopo una stagione in prestito) e ceduto in Premier League al Liverpool per 95 milioni di euro nell'estate del 2025. Non solo attaccanti, Krösche se ne intende anche di difensori e Willian Pacho ne è un esempio lampante: nel 2023 lo ha prelevato dall'Anversa per 13 milioni di euro e dopo una buona stagione in Bundesliga lo ha rivenduto al PSG per 40 milioni di euro.

Krösche è l'uomo giusto per il Milan?

sa in quali mercati vendere per massimizzare l'incasso, come testimoniano le continue cessioni in Premier League e al PSG.In parte. L'Eintracht Francoforte non è una squadra che gioca per vincere il campionato, mentre i rossoneri, almeno sulla carta, dovrebbero sempre puntare al titolo. Ile lepossono aiutare un club ad autosostenersi, ma da sole non bastano. Una squadra con 7 Champions League in bacheca dovrebbe provare a trattenere i propri campioni, non a venderli per sistemare i bilanci. Le armisono competenza, capacità di scovare i talenti prima di tutti e un'ampia rete di contatti: vedremo se saprà usarle per aiutare il Milan a sistemare le lacune presenti nel proprio organico.