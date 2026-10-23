Krösche e Milan, altri contatti: previsti nuovi colloqui. Le novità dalla Germania

Ultime novità molto importanti sulla dirigenza del Milan: i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo capo del calcio che possa integrarsi perfettamente con le figure già presenti nel Diavolo. Il giornalista Florian Plettenberg (di Sky Sport Germania) ha aggiornato su X su Markus Krösche, primissimo nome per il Milan:

"Markus Krösche e il Milan sono stati in contatto. Sono previsti nuovi colloqui. Al momento, non c'è alcun accordo in essere. Nessuna negoziazione avanzata tra Krösche/Milan. Nessuna negoziazione tra i club finora. Sarebbe richiesta una cifra tra i 5-7 milioni di euro a causa di una nuova clausola rescissoria. Krösche sta pianificando di prendersi prima una breve pausa. Un nuovo inizio da gennaio è possibile. Il progetto del Milan lo attira".

Bisogna quindi attendere ancora per avere una certezza in più sul possibile arrivo di Markus Krösche. I rossoneri dovranno fare uno sforzo economico abbastanza importante nonostante l'addio all'Eintracht Francoforte di qualche giorno fa.

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Il profilo di Markus Krösche: la valorizzazione del talento

Sarebbe molto importante aggiungere una figura esperta nell'organigramma rossonero: ricordiamo che Krösche è stato a un passo dal Diavolo prima che l'operazione saltasse del tutto. Il dirigente dell’Eintracht Francoforte ha puntato in questi anni sulla valutazione assoluta del talento scegliendo calciatori ancora giovani e che comunque dovessero ancora esplodere. L'obiettivo è stato quello di farli crescere in Germania e poi venderli a un prezzo superiore in campionati più importanti.

I tre esempi più significativi del suo lavoro sono quelli di Kolo Muani, Ekitike e Marmoush. Per il Milan potrebbe essere il profilo perfetto per cercare di migliorare sul mercato, specialmente per quanto riguarda le cessioni: il Diavolo ha faticato in estate a concludere operazioni a titolo definitivo e a cedere gli esuberi della rosa.