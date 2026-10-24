È quasi tutto pronto, al 'Bluenergy Stadium' di Udine, per Udinese-Milan, partita della 8^ giornata della Serie A 2026-2027, in programma questa sera alle ore 20:45. I due allenatori, Kosta Runjaić e Rúben Amorim, devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ballottaggi aperti, da una parte e dall'altra, per una sfida in cui - storicamente - i rossoneri sempre un po' di fatica contro una compagine in piena crisi e con il tecnico a rischio esonero in caso di un'altra sconfitta. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Formazioni e ballottaggi

Qui Udinese

torna a disposizione nell'Udinese ma parte dalla panchina. In attacco spazio aedalle spalle di. Inamovibiliin difesa, dove resta da coprire il vuoto lasciato dall'infortunato Alaba:edsi contendono l'ultima maglia da titolare

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. Allenatore: Kosta Runjaic

Qui Milan

deve fare i conti con ben sette infortuni e sarà costretto a rimaneggiare l'undici iniziale. In porta, chiamato a riscattarsi dopo il cartellino rosso rimediato in Europa League . In difesa sono sicuri di una maglia da titolare, mentreè alle prese con qualche problemino. Se il serbo non dovesse farcela, pronto il giovane Diawara. In mediana torna la coppia. Sulle fasce emergenza totale senza Moreira e Chukwueze, con spazio asulla destra esulla sinistra. In attacco ci dovrebbero esserea sostegno di

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Musah, Modric, Bartesaghi; Pulisic, Cisse; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

Per far fronte alle numerose assenze, il tecnico portoghese ha deciso di convocare ben cinque giovani del Milan Futuro:

Luca Menon

Nirash Perera

Silvano Vos

Lorenzo Ossola

Malik Cissé

Infortunati, squalificati e diffidati

: David Alaba, Nicolò Zaniolo, Idrissa Gueye (infortunati).

Milan: Pietro Terracciano, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Alexis Saelemaekers, Mario Gila, Diego Moreira, Adrien Rabiot (infortunati),

L'arbitro di Udinese-Milan e i precedenti

Dove vedere Udinese-Milan in diretta tv e streaming

L'arbitro di Udinese-Milan di Serie A sarà il signor, classe 1992, della Sezione A.I.A. di Genova. In carriera, Marcenaro ha diretto l'Udinese in 4 circostanze: il suo 'score' con i friulani è di una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte. L'ultimo incrocio risale al 23 febbraio 2026, Bologna-Udinese 1-0 di campionato. Sono 3, invece, i precedenti con il Milan e il suo bilancio con i rossoneri è di una vittoria e 2 pareggi. Ultima volta che si sono incrociati in campo, il 12 settembre 2026, in occasione di Lazio-Milan 2-2 di campionato (doppietta di Diego Moreira).Udinese-Milan sarà una partita trasmessa. Quindi visibile - previa abbonamento - scaricando l'apposita app su una moderna smart tv, oppure su un dispositivo mobile - sistema iOS o Android - come un pc, un iPad o un tablet, un iPhone o uno smartphone.