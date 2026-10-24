Le probabili formazioni di Udinese-Milan di Serie A, i ballottaggi di Ruben Amorim, gli infortunati, i precedenti e dove vedere la gara in tv
Milan, quali sono i tre problemi dei rossoneri? Il pensiero di Gazzetta | Video
È quasi tutto pronto, al 'Bluenergy Stadium' di Udine, per Udinese-Milan, partita della 8^ giornata della Serie A 2026-2027, in programma questa sera alle ore 20:45. I due allenatori, Kosta Runjaić e Rúben Amorim, devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ballottaggi aperti, da una parte e dall'altra, per una sfida in cui - storicamente - i rossoneri sempre un po' di fatica contro una compagine in piena crisi e con il tecnico a rischio esonero in caso di un'altra sconfitta. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.
Formazioni e ballottaggi
Qui UdineseZaniolo torna a disposizione nell'Udinese ma parte dalla panchina. In attacco spazio a Chakvetadze ed Ekkelenkamp alle spalle di Davis. Inamovibili Palma e Solet in difesa, dove resta da coprire il vuoto lasciato dall'infortunato Alaba: Abankwah ed Ebosse si contendono l'ultima maglia da titolare
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. Allenatore: Kosta Runjaic
Qui MilanRuben Amorim deve fare i conti con ben sette infortuni e sarà costretto a rimaneggiare l'undici iniziale. In porta Maignan, chiamato a riscattarsi dopo il cartellino rosso rimediato in Europa League. In difesa sono sicuri di una maglia da titolare Tomori e De Winter, mentre Pavlovic è alle prese con qualche problemino. Se il serbo non dovesse farcela, pronto il giovane Diawara. In mediana torna la coppia Musah-Modric. Sulle fasce emergenza totale senza Moreira e Chukwueze, con spazio a Hutchinson sulla destra e Bartesaghi sulla sinistra. In attacco ci dovrebbero essere Pulisic e Cisse a sostegno di Ramos.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Musah, Modric, Bartesaghi; Pulisic, Cisse; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.
Per far fronte alle numerose assenze, il tecnico portoghese ha deciso di convocare ben cinque giovani del Milan Futuro:
- Luca Menon
- Nirash Perera
- Silvano Vos
- Lorenzo Ossola
- Malik Cissé
Infortunati, squalificati e diffidatiUdinese: David Alaba, Nicolò Zaniolo, Idrissa Gueye (infortunati).
Milan: Pietro Terracciano, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Alexis Saelemaekers, Mario Gila, Diego Moreira, Adrien Rabiot (infortunati),
L'arbitro di Udinese-Milan e i precedentiL'arbitro di Udinese-Milan di Serie A sarà il signor Matteo Marcenaro, classe 1992, della Sezione A.I.A. di Genova. In carriera, Marcenaro ha diretto l'Udinese in 4 circostanze: il suo 'score' con i friulani è di una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte. L'ultimo incrocio risale al 23 febbraio 2026, Bologna-Udinese 1-0 di campionato. Sono 3, invece, i precedenti con il Milan e il suo bilancio con i rossoneri è di una vittoria e 2 pareggi. Ultima volta che si sono incrociati in campo, il 12 settembre 2026, in occasione di Lazio-Milan 2-2 di campionato (doppietta di Diego Moreira).
Dove vedere Udinese-Milan in diretta tv e streamingUdinese-Milan sarà una partita trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'. Quindi visibile - previa abbonamento - scaricando l'apposita app su una moderna smart tv, oppure su un dispositivo mobile - sistema iOS o Android - come un pc, un iPad o un tablet, un iPhone o uno smartphone.
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