Milan-Atalanta 3-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

L'Eintracht Francoforte ha accolto la richiesta di Markus Krösche di essere sollevato con effetto immediato dall'incarico di direttore sportivo. Una svolta che ha riaperto concretamente la strada verso il Milan, interessato da tempo al profilo del dirigente.

Secondo quanto riferito da Kicker, i contatti tra le parti sarebbero in fase avanzata e l'accordo potrebbe essere definito nei prossimi giorni. Al momento, tuttavia, non è arrivata l'ufficialità dell'intesa: la prospettiva di una chiusura entro la settimana resta legata all'evoluzione delle trattative.

Il Milan punta a rafforzare la propria struttura sportiva con una figura dotata di esperienza internazionale, capace di contribuire alle strategie di mercato e alla costruzione della squadra. Krösche è considerato un candidato importante per il ruolo di Head of Football, una posizione che comporterebbe responsabilità ampie nella gestione dell'area sportiva del club di Via Aldo Rossi.

L'Eintracht può ottenere un indennizzo

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Un aspetto da non sottovalutare riguarda il contratto che lega ancora Krösche all'Eintracht Francoforte. L'accordo, rinnovato nel 2024, ha scadenza il 30 giugno 2028. Un aspetto importante riguarda anche la clausola per liberare Markus Krösche dall'Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan dovrebbe versare circa 3 milioni di euro per assicurarsi il dirigente tedesco. Una cifra che potrebbe agevolare l'operazione, anche se resta da chiarire come la recente modifica del rapporto contrattuale con il club tedesco possa incidere sulle condizioni dell'accordo.Per il Milan si tratterebbe di un passaggio significativo nel percorso di riorganizzazione dell'area sportiva. L'arrivo di Krösche potrebbe contribuire a delineare con maggiore chiarezza le strategie future del club, soprattutto sul mercato e nella valorizzazione dei calciatori.

Le prossime giornate saranno decisive per capire se le indiscrezioni provenienti dalla Germania troveranno conferma. L'accordo viene indicato come possibile entro la settimana, ma fino alla comunicazione ufficiale sarà necessario mantenere la prudenza.