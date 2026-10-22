È terminata al Vitality Stadium la sfida tra Bournemouth e Milan, valevole per la 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Il verdetto finale è un durissimo 3-0 a favore della formazione inglese guidata da Marco Rose. Dopo un primo tempo compromesso dai rigori di Justin Kluivert e Marcus Tavernier e dall'espulsione di Mike Maignan, nella ripresa il Diavolo di Rúben Amorim non è riuscito a invertire la rotta, subendo nel finale anche il definitivo tris firmato da Amine Adli.

Le mosse di Rúben Amorim all'intervallo e il salvataggio di De Winter

Nel tentativo di scuotere una squadra spenta e ridotta in dieci uomini, Rúben Amorim si presenta a inizio ripresa con un doppio cambio drastico: fuori Pervis Estupiñán e Ruben Loftus-Cheek, protagonisti di una prestazione decisamente negativa, per fare spazio a Davide Bartesaghi e Adrien Rabiot. Sotto una pioggia battente, i rossoneri provano ad alzare i ritmi del gioco, spinti dal continuo incitamento dei numerosissimi tifosi del Milan accorsi in Inghilterra.

La fiammata del Diavolo non produce però gli effetti sperati. È infatti il Bournemouth a rendersi pericolosissimo al 55': Ben Gannon-Doak ara la fascia destra e pennella un cross insidioso al centro dell'area piccola, ma Koni De Winter compie un intervento prodigioso anticipando la coppia Evanilson-Christie, salvando Lorenzo Torriani da un gol fatto e deviando in calcio d'angolo.

La gestione di Marco Rose e il Milan alle corde

Superata l'ora di gioco, Marco Rose decide di gestire le forze attingendo a piene mani dalla panchina ed effettua tre sostituzioni simultanee: fuori Tyler Adams, Justin Kluivert e Marcus Tavernier, dentro Lewis Cook, Rayan e Alex Tóth. Le Cherries continuano a controllare il ritmo del match senza affanno. Al 63' Evanilson si invola palla al piede insieme a Rayan, costringendo Fikayo Tomori a un fallo tattico da dietro: per l'arbitro greco Vassilis Fotias è soltanto cartellino giallo, graziando il difensore inglese.

Amorim ridisegna completamente la catena di sinistra inserendo al 67' Sankhoun Diawara al posto di uno sfasato Tomori. La mossa non frena la spinta dei padroni di casa: sul cross mancino di Adrien Truffert, il neoentrato Rayan (vecchio obiettivo di calciomercato del Milan) sovrasta Bartesaghi e di testa sfiora la traversa. Al 70' è ancora Gannon-Doak a seminare il panico a sinistra, servendo sul piatto d'argento il pallone ad Álvaro Rodríguez, che tuttavia fallisce clamorosamente la conclusione. Un minuto dopo, una botta di sinistro di Truffert sibila sul fondo con un Milan ormai alle corde.

Il lampo di Moreira, l'esordio di Comotto e il definitivo tris di Adli

Al 75' si registra il primo, vero squillo offensivo della serata per il Milan: Diego Moreira svetta di testa da distanza ravvicinata, ma Lewis Cook si oppone respingendo in calcio d'angolo. Subito dopo, al 76', Amorim concede, inserito proprio al posto di Moreira, poco prima che un tentativo velleitario dalla distanza di Diawara termini abbondantemente a lato al 79'.

La notte del Vitality Stadium diventa ancora più buia all'84': l'ex Tolosa Amine Adli disegna una traiettoria perfetta su calcio di punizione dal limite, infilando il pallone direttamente sotto l'incrocio dei pali dove Torriani non può arrivare. Nel finale il secondo portiere rossonero evita un passivo ancora peggiore respingendo all'88' con la punta delle dita un contropiede fulmineo di Rayan, prima che Truffert sfiori il poker a un minuto dal termine. Dopo 3' di recupero, il signor Fotias decreta la fine delle ostilità.

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Il tabellino finale di Bournemouth-Milan 3-0

Marcatori: 8' rig. Kluivert, 32' rig. Tavernier, 84' Adli

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Di Gregorio; Hill, Diakité, António Silva, Truffert; Adams (62' Cook), Christie; Gannon-Doak, Kluivert (62' Tóth; dal 77' Adli), Tavernier (62'Rayan); Evanilson (66' A. Rodríguez). A disposizione: Allan, Petrović, Smith, Soler, Brooks. Allenatore: Rose.

MILAN (4-4-2): Maignan; Tomori (67' Diawara), De Winter, Pavlović, Estupiñán (46' Bartesaghi); Moreira (76' Comotto), Musah, Jashari, Loftus-Cheek (46' Rabiot); Hutchinson (32' Torriani), Cisse. A disposizione: Bouyer, Gila, Vladimirov, Modrić, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.

Arbitro: Fotias (GRE).

Ammoniti: 16' Diakité (B), 28' Adams (B), 35' Estupiñán (M), 63' Tomori (M), 81' De Winter (M)

Espulsi: 27' Maignan (M)

Note: nessuna.