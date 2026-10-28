Crolla in casa (2-4) il Milan di Rúben Amorim, trafitto inesorabilmente dal Bologna di Raffaele Palladino: rossoblu avanti all'8' con Samuel Mbangula, poi la doppietta (14' e 27') di Alphadjo Cisse sembrava aver messo le cose sui binari giusti per il Diavolo. Nella ripresa, poi, lo sfacelo rossonero: in pochi istanti (60' e 62') pareggio e contro-sorpasso ospite per l'autogol di Davide Bartesaghi e la doppietta personale di Mbangula. Il quale, poi, nel finale (86') ha avuto anche la soddisfazione di portarsi a casa il pallone della tripletta.

Milan-Bologna 2-4: rabbia, delusione, frustrazione dei tifosi sui social

Rossoneri annichiliti e alla prima sconfitta in campionato (dopo le due rimediata in Europa League) piuttosto umiliante, però, a pochi giorni dal derby di Milano, nella notte di Halloween. I tifosi rossoneri sono inviperiti e, sui social, si stanno scatenando con dei post colmi di rabbia e livore nei confronti del tecnico Amorim e dei giocatori.

"Tripletta di Mbangula è motivo valido e sufficiente per chiedere le dimissioni di quel fenomeno portoghese? Campionato finito al 28 ottobre. Ogni anno abbiamo tolto un mese. Bentornati in Banter Era", scrive qualcuno. Con il Milan, che, al 28 ottobre, è già a - 7 dalla coppia di testa, formata da Inter e Lazio, e vedono scappare Roma e Como in zona Champions League.

Scrivendo "La rosa è corta e la colpa è di chi l'ha accorciata", altri tifosi se la prendono con il calciomercato estivo, in cui il Milan - evidentemente - non ha confezionato una rosa lunga, o, perlomeno, tale da poter prendere parte con efficienza a tutte le competizioni in cui è impegnato. Trovandosi, poi, in questa emergenza infortuni, con giovani alle prime armi e rotazioni 'tirate' da parte del tecnico.

C'è chi invoca Conte; chi, invece, se la prende con un organico inadeguato

"Chiamate Conte dategli tutto quello che vuole e fate rinascere il Milan!!! Vi prego!!!".

Tra i sostenitori rossoneri c'è anche chi invoca già un cambio in panchina, con Antonio Conte - attualmente libero sul mercato - nome forte e in voga tra la tifoseria del Milan qualora il proprietario Gerry Cardinale optasse per un cambio in panchina e per la defenestrazione di Amorim. Ci risulta inverosimile, ma quattro gol in casa dal Bologna sono pesanti da digerire ...

"Una rosa costruita per arrivare “alla giornata”. Se hai degli obbiettivi NON puoi chiudere la partita con DIAWARA - MUSAH coppia di terzini e CAMARDA ( lo speaker che ancora cerca di esaltare la folla al suo nome io boh …) Non ci sono infortuni che tengono". In alcuni tifosi domina lo sconforto per la situazione, per il risultato, per il fatto che la rosa costruita in estate - con tutta probabilità - non è all'altezza della storia e del blasone del Diavolo. Nonostante Amorim avesse giudicato 'da 1o' il calciomercato fatto con il proprietario Cardinale soltanto qualche mese fa.

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"Siamo tutti consapevoli che non c'era nulla da aspettarsi, ma prendere consapevolezza (non siamo neanche a Novembre!) di essere già così lontani dalla vetta è l'ennesima "coltellata" subita. Davvero assurdo ciò che siamo diventati": la rassegnazione, dopo il 2-4 di 'San Siro', la fa da padrona purtroppo tra i tifosi. Che non vedono la luce e che adesso temono un altro pesante cappotto nel derby contro l'Inter che, in contemporanea, con due autogol, ha vinto per 2-0 sul campo del Venezia.