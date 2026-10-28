Giocatore giocatore, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, partita della 9^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Perché la prima sconfitta: "Seconda sconfitta in tre partite, normale che vengo a parlare con voi. Momento importante per la squadra".

Se c'è percezione del pericolo: "Dobbiamo crescere su questo. Al momento abbiamo tanto la palla e sappiamo che siamo vulnerabili, l'avversario ha spazio per i contropiedi. Dobbiamo crescere su questo, essendo più attenti e cattivi. Ci lavoriamo sempre e siamo focalizzati per dare il meglio. Stasera sono stati più bravi di noi. Hanno fatto 4 gol, dobbiamo crescere e andiamo avanti".

Se la squadra ha poche certezze tattiche e poca personalità, che contraccolpo c'è in vista della prossima: "Non è che se abbiamo perso stasera dobbiamo dire che non abbiamo certezze, sempre negatività. Anche quando si vince ci sono cose negative. Dobbiamo rimanere sereni, la stagione è lunga, ogni partita è importante e tutti i punti conteranno. Non dobbiamo pensare di essere deboli, la mentalità giusta è rimanere concentrati e sereni, sapendo quando c'è qualcosa di fatto bene. Non bastano due mesi di campionato per tirare le conclusioni, né una partita. Si fanno a fine campionato. Dobbiamo rimanere positivi, altrimenti il mondo Milan non si aiuta".