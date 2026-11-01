Arrivano importanti e clamorose indiscrezioni di calciomercato sull'asse Germania-Italia che vedono protagonista il Milan - reduce da una strabiliante vittoria nel derby di Milano - e uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Secondo quanto rivelato dall'autorevole testata giornalistica tedesca Kicker, il Borussia Dortmund avrebbe ormai concluso le proprie valutazioni su Luca Reggiani, difensore centrale classe 2008, arrivando alla drastica decisione che il giocatore non soddisfi gli standard tecnico-tattici richiesti dal club teutonico. Una bocciatura in piena regola che apre scenari immediati per la sessione invernale di gennaio.

Reggiani-Borussia Dortmund, addio scritto a gennaio: i retroscena

Il Milan osserva la situazione: concorrenza e cifre

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Le caratteristiche tecniche di Reggiani

L'avventura del centrale emiliano in terra tedesca sembra essere giunta ai titoli di coda. Il club della Westfalia ha sancito che il ragazzo "non è al livello necessario" per soddisfare le altissime aspettative della prima squadra. Un addio a gennaio viene considerato ormai lo scenario più probabile per evitare che il classe 2008 continui a deprezzarsi, considerando che in questa prima parte di stagione ha collezionato appena 50 minuti complessivi sul terreno di gioco tra Bundesliga e DFB-Pokal (la Coppa di Germania). I piani per una sua cessione, in realtà, erano già in uno stato avanzato durante la scorsa sessione estiva di mercato, ma l'affare non si era poi concretizzato.Il profilo del Nazionale Under 21 azzurro non è affatto nuovo ai vertici di Via Aldo Rossi. Già nelle ultime settimane di agosto, l'entourage del giocatore aveva effettuato dei sondaggi esplorativi offrendo il cartellino del difensore sia al Milan sia ai cugini dell'Inter. Nonostante il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029 firmato lo scorso marzo con il BVB, la rottura interna consumatasi in queste settimane ha cambiato radicalmente le carte in tavola. Il Borussia Dortmund non ha ancora reso nota la cifra ufficiale richiesta per imbastire la trattativa, ma la necessità di liberare il giocatore potrebbe favorire un'operazione a condizioni decisamente vantaggiose.Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo prima di trasferirsi in Germania nel 2024, Reggiani è un difensore centrale moderno di ben 194 centimetri, dotato di un'eccellente struttura fisica combinata a una notevole pulizia nell'impostazione del gioco dal basso. Per caratteristiche strutturali e letture, in patria il numero 49 dei gialloneri di Nico Kovač è stato spesso accostato a profili del calibro di(ma di piede destro a differenza dell'interista): doti che si sposerebbero alla perfezione con le rotazioni difensive richieste dal tecnico rossonero.