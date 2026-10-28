Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, partita della 9^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se manca serenità: "No, è una storia diversa. Oggi ho visto una mancanza di lucidità. Anche quando vincevamo, la squadra non mi sembrava la stessa. Stanca, non pensavamo allo stesso modo. Abbiamo preso due gol in un minuto, non abbiamo neanche avuto la possibilità di adattarci al pareggio. Potevamo cambiare il momentum con Camarda, ma la squadra non era in condizione oggi".

Sul bollettino in vista di sabato: "Non lo so. Riceveremo presto informazioni domani. Quando guardo ai miei giocatori, stanno dando tutto. Non voglio parlare di giocatori che non c'erano. Domani vedremo se qualcuno recupererà, uno o due forse. Vedremo".

Su Camarda: Penso le stesse cose di Camarda, prima e dopo gli errori".