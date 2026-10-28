Luka Modrić, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Bologna, partita della 9^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Bologna 2-4, così Modrić nel post-partita di 'Sky Sport'

Sulla partita: "È stata una brutta sconfitta, non ce lo aspettavamo, soprattutto dopo il primo tempo. Fino a questo momento penso che avessimo fatto bene in campionato, ma stasera abbiamo perso la nostra prima partita. Nel secondo tempo abbiamo perso tantissimi duelli. Quel gol subito su calcio piazzato è stato sfortunato e da quel momento ci siamo buttati giù. Sconfitta meritata”.

Sugli infortuni che possono essere una motivazione al k.o. di questa sera: "Non possiamo avere alibi. Ci sono tanti infortuni, ma è positivo che arriverà subito la prossima partita. Abbiamo fatto molto bene fino a stasera, quindi dobbiamo mantenere l'ottimismo e speriamo di poter restare unire e reagire sabato".

Sulle sue condizioni fisiche: "Mi sento bene".

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Su come sta crescendo questo Milan, che sembra essere sempre circondato da un clima di sfiducia: "Penso che stiamo crescendo bene, in una direzione buona. L'allenatore è arrivato con delle nuove idee, con un nuovo stile di gioco e poco a poco stiamo cercando di comprendere le sue idee e quello che ci richiede. E come ho detto prima, fino a stasera abbiamo fatto bene. Si può sempre fare meglio, ma abbiamo ancora bisogno di migliorare e speriamo di farlo durante la stagione".