È terminato da pochi minuti il primo tempo di Bournemouth-Milan, match valevole per la 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Il parziale al Vitality Stadium, dopo i primi 45' di gioco, è un pesante 2-0 a favore del Bournemouth di Marco Rose. Una frazione da incubo per il Diavolo di Rúben Amorim, tramortito dai gol su calcio di rigore di Justin Kluivert all'8' e di Marcus Tavernier al 32', e rimasto in dieci uomini poco prima della mezz'ora per l'espulsione diretta di Mike Maignan.

Doccia fredda sotto la pioggia: De Winter fa fallo di mano e Kluivert sblocca

Sotto una pioggia torrenziale, i padroni di casa partono subito forte e creano un duplice brivido già al 4' prima con Evanilson e poi con Ben Gannon-Doak; la retroguardia rossonera si salva con qualche affanno. Il fortino crolla però un minuto più tardi: su un cross spiovente dalla destra,devia il pallone vistosamente con la mano. L'arbitro grecoviene richiamato al monitor e, dopo una on-field review al, concede il penalty sacrosanto alle Cherries.

All'8' si presenta dal dischetto l'ex romanista Justin Kluivert: piatto destro glaciale, Mike Maignan da una parte e pallone dall'altra per l'1-0 del Bournemouth. I padroni di casa insistono mantenendo il pallino del gioco con transizioni veloci che mettono a nudo le evidenti difficoltà del Milan. Al 15' Marcus Tavernier imbuca per Ryan Christie che calcia forte ma centrale dal limite dell'area, trovando la parata a terra del portiere francese.

Follia Maignan: cartellino rosso e raddoppio firmato Tavernier

Poco dopo il 20' Yunus Musah si addormenta ingenuamente al limite della propria area. Evanilson ne approfitta, gli soffia la sfera e va al tiro di destro, bloccato senza troppi patemi da Maignan. Ogni volta che le Cherries accelerano, però, arrivano alla conclusione. Il Milan di Amorim appare incapace di pungere e non riesce mai ad arrecare pericoli alla porta dell'ex juventino Michele Di Gregorio per oltre metà frazione.

Al 27' il Bournemouth sfiora il raddoppio con una sventagliata dalla lunga distanza di James Hill, disinnescata in corner da Maignan. Proprio sugli sviluppi del calcio d'angolo succede l'impensabile: follia di Maignan che rifila una manata in faccia a Tyler Adams in area piccola, sotto gli occhi del direttore di gara. Per l'arbitro Fotias non ci sono dubbi: espulsione diretta per il portiere francese e secondo calcio di rigore per gli inglesi.

Al 32', dopo i minuti di ovvia confusione sul terreno di gioco, Rúben Amorim corre ai ripari inserendo il secondo portiere Lorenzo Torriani al posto di Omari Hutchinson. Dal dischetto si presenta Marcus Tavernier: l'esito è lo stesso del primo penalty, palla da una parte e portiere dall'altra per il meritato 2-0 del Bournemouth.

Diavolo fumoso e sotto di due gol all'intervallo

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Nel finale del primo tempo il Milan prova timidamente ad alzare il baricentro, ma la manovra rossonera risulta estremamente fumosa. Gli uomini di Amorim devono badare più a non subire le letali ripartenze dei padroni di casa che a orchestrare una vera reazione offensiva. Nei 5' di recupero concessi dal fischietto greco non accade nulla.Si va al riposo sul punteggio di 2-0: una prima frazione senza storia al Vitality Stadium, con il meritato doppio vantaggio delle Cherries e un Milan praticamente non pervenuto, se non per i clamorosi episodi negativi che hanno compromesso la gara. Servirà un autentico miracolo nella ripresa per sperare di strappare anche solo un punto.