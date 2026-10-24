Bournemouth-Milan 3-0 una partita negativa per i rossoneri che chiudono le prime tre gare di Europa League con soli tre punti conquistati. Servirà rialzare la testa dal prossimo turno per puntare alla qualificazione al prossimo turno. Amorim ha deciso di fare riposare alcuni calciatori viste le tante partite in programma tra ottobre e novembre, ma in campo c'era Diego Moreira schierato sulla fascia di destra. L'ex Strasburgo ha faticato in quella zona di campo.

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Tiri totali: 0. Passaggi chiave: 1. Passaggi precisi: 9/12 (75%).

Tocchi: 35. Dribbling (riusciti): 6 (4). Recuperi: 4.

Duelli a terra (vinti): 14 (8). Duelli aerei (vinti): 1 (0). Dribblato dagli avversari: 3.

Ecco i dati della sua partita dal sito Sofascore:

Una partita complessa per tutti, visto il rosso a Mike Maignan dopo 27 minuti e quindi è anche difficile giudicare le prestazioni individuali. Moreira ha provato qualche spunto individuale, ma ha sbagliato troppo come il resto dei compagni e continua a non sembrare proprio a suo agio quando viene schierato a destra. A sinistra è stato sempre devastante in questo inizio di stagione, quasi opposte le prestazioni sull'altra fascia dove spesso deve perdere un tempo di gioco per rientrare sul piede forte mancino.

L'infortunio di Chukwueze e l'impatto sulle scelte di Amorim

Le quattro alternative a destra per il gioco del Milan

Il problema nasce con l'che sarà valutato tra un paio di settimane, ma non è detto che torni presto a disposizione di Ruben Amorim. Probabilmente l'allenatore rossonero sarà più volte costretto a schierare Moreira di nuovo a destra con tutti i limiti del caso. Questo porta a vedere più Estupinan o Bartesaghi a sinistra.Le soluzioni al momento sono solo adattamenti di calciatori in rosa per ovviare all'emergenza. A destra può giocareanche se non sembra adattissimo a tutta fascia, specialmente in fase difensiva e in ripiego.potrebbe giocare lì, anche se non ha il passo e il dribbling dell'ala. Stesso discorso perche è sicuramente dinamico, ma non è pericoloso in fase avanzata.forse verrebbe troppo sacrificato in quelle zolle. L'infortunio di Chukwueze in questo momento non ci voleva proprio anche perché rischia di limitare troppo Moreira, una delle armi offensive più importanti del Milan di Amorim.