Il Milan pianifica tre colpi a gennaio per Amorim: e per la società resta in piedi Krösche

Tre acquisti a gennaio per il Milan e la svolta Krösche dietro la scrivania. Ecco i piani di Cardinale tra campo e mercato per il futuro del Diavolo
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Continua la stagione del Milan anche se si pensa già ai possibili piani per il calciomercato invernale: secondo 'Tuttosport' serviranno almeno tre colpi. Il Diavolo è corto sulle fasce specialmente a destra dove sta giocando Mario Gila adattato. Mancherebbe anche un vice Ramos più pronto rispetto a Camarda (che potrebbe partire in prestito), un difensore centrale e un esterno.
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I nomi caldi per la difesa e i dubbi tattici di AmorimIn difesa occhi sempre attenti su Gonçalo Inácio, anche se piace anche Luca Reggiani del Borussia Dortmund. Ci potrebbe essere quindi tanta carne al fuoco per gennaio: da capire prima quale sarà la tendenza tattica del Milan di Amorim che ha cambiato tanto in queste prime partite stagionali passando dalla difesa a tre alla difesa a quattro più volte. Una volta presa una strada precisa si capiranno di più i possibili obiettivi di calciomercato del Milan.
Intanto, inserire una figura importante ed esperta come quella di Krösche potrebbe essere cruciale per i rossoneri, specialmente per quanto riguarda le cessioni.
La strategia di Cardinale e il nodo cessioni con il fattore plusvalenzeIn estate il Diavolo ha faticato molto a cedere i suoi esuberi a titolo definitivo. I punti chiave del possibile innesto societario e delle manovre future: Krösche è conosciuto anche per essere il mago delle plusvalenze e potrebbe avere un impatto fondamentale da questo punto di vista. Bisogna ancora aspettare per capire bene le strategie di Amorim e di Cardinale in vista del futuro.
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