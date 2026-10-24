Tre acquisti a gennaio per il Milan e la svolta Krösche dietro la scrivania. Ecco i piani di Cardinale tra campo e mercato per il futuro del Diavolo

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan formazione 2027

Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027

Continua la stagione del Milan anche se si pensa già ai possibili piani per il calciomercato invernale: secondo 'Tuttosport' serviranno almeno tre colpi. Il Diavolo è corto sulle fasce specialmente a destra dove sta giocando Mario Gila adattato. Mancherebbe anche un vice Ramos più pronto rispetto a Camarda (che potrebbe partire in prestito), un difensore centrale e un esterno.

Servirà invece tempo per capire se il Milan riuscirà a chiudere per Markus Krösche come nuovo capo del calcio, nonostante la fresca rescissione con l'Eintracht Francoforte (dovrebbero servire tra i 5 e 7 milioni di euro per liberarlo del tutto).

Il Milan pianifica tre colpi a gennaio per Amorim: e per la società resta in piedi Krösche

I nomi caldi per la difesa e i dubbi tattici di Amorim

In difesa occhi sempre attenti su Gonçalo Inácio, anche se piace anche Luca Reggiani del Borussia Dortmund. Ci potrebbe essere quindi tanta carne al fuoco per gennaio: da capire prima quale sarà la tendenza tattica del Milan di Amorim che ha cambiato tanto in queste prime partite stagionali passando dalla difesa a tre alla difesa a quattro più volte. Una volta presa una strada precisa si capiranno di più i possibili obiettivi di calciomercato del Milan.

Intanto, inserire una figura importante ed esperta come quella di Krösche potrebbe essere cruciale per i rossoneri, specialmente per quanto riguarda le cessioni.

La strategia di Cardinale e il nodo cessioni con il fattore plusvalenze

In estate il Diavolo ha faticato molto a cedere i suoi esuberi a titolo definitivo. I punti chiave del possibile innesto societario e delle manovre future: Krösche è conosciuto anche per essere il mago delle plusvalenze e potrebbe avere un impatto fondamentale da questo punto di vista. Bisogna ancora aspettare per capire bene le strategie di Amorim e di Cardinale in vista del futuro.

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