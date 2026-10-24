Il Milan pianifica tre colpi a gennaio per Amorim: e per la società resta in piedi Krösche

Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027

Continua la stagione del Milan anche se si pensa già ai possibili piani per il calciomercato invernale: secondo 'Tuttosport' serviranno almeno tre colpi. Il Diavolo è corto sulle fasce specialmente a destra dove sta giocando Mario Gila adattato. Mancherebbe anche un vice Ramos più pronto rispetto a Camarda (che potrebbe partire in prestito), un difensore centrale e un esterno.

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I nomi caldi per la difesa e i dubbi tattici di Amorim

Servirà invece tempo per capire se il Milan riuscirà a chiudere per, nonostante la fresca rescissione con l'Eintracht Francoforte (dovrebbero servire tra i 5 e 7 milioni di euro per liberarlo del tutto).In difesa occhi sempre attenti su, anche se piace anchedel Borussia Dortmund. Ci potrebbe essere quindi tanta carne al fuoco per gennaio: da capire prima quale sarà la tendenza tattica del Milan di Amorim che ha cambiato tanto in queste prime partite stagionali passando dalla difesa a tre alla difesa a quattro più volte. Una volta presa una strada precisa si capiranno di più i possibili obiettivi di calciomercato del Milan.

Intanto, inserire una figura importante ed esperta come quella di Krösche potrebbe essere cruciale per i rossoneri, specialmente per quanto riguarda le cessioni.

La strategia di Cardinale e il nodo cessioni con il fattore plusvalenze

In estate il Diavolo ha faticato molto a cedere i suoi esuberi a titolo definitivo. I punti chiave del possibile innesto societario e delle manovre future: Krösche è conosciuto anche per essere ile potrebbe avere un impatto fondamentale da questo punto di vista. Bisogna ancora aspettare per capire bene lein vista del futuro.