Ordine su Camarda: "Eccessive le aspettative che lo penalizzano". La scelta di Amorim

Bournemouth-Milan 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Vitality Stadium'

Il Milan cade malamente contro il Bournemouth con un pesante 3-0 condizionato dal rosso prima della mezz'ora a Mike Maignan. Anche il giornalista Franco Ordine ha analizzato la sconfitta rossonera in Europa League nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport' parlando in particolare delle scelte di mercato. Un tema è l'attacco con Francesco Camarda come unica prima punta in rosa dietro al titolare Gonçalo Ramos:

"E non certo per mancanza di fiducia nei confronti del giovanotto che ha appena 18 anni, una maturità fisica non ancora completata e un futuro tutto da scoprire. Anzi, al contrario, sembrano eccessive le aspettative (legittime) di genitori, procuratori e tifosi che invece di contribuire a farne emergere il talento, lo penalizzano perché si aspettano sempre che da un momento all’altro sollevi da solo le sorti dell’attacco rossonero".

Analisi della gestione dell'attacco

"E invece questi ragazzi si accompagnano a saltare l’asticella centimetro dopo centimetro invece di porlo davanti a una montagna all’improvviso. Così, dopo l’esperimento di Salisburgo non molto convincente, Amorim ha deciso di lasciarlo in panchina e di puntare su Cisse che centravanti non è mai stato né mai lo sarà. Anzi, stritolato tra un paio di gendarmi inglesi, stando puntualmente spalle alla porta può soltanto esporsi a fare puntuali brutte figure con quei marcantoni".

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Ordine continua con la sua analisi sulla gestione di Camarda e l'attacco del Milan:Da capire quale sarà la gestione dell'attacco del Milan da parte di, almeno fino aquando i rossoneri potrebbero pensare ad altre mosse perdell'allenatore portoghese.

Amorim ha spiegato prima della partita di ieri sera parlando di un Cisse più adatto per questa partita rispetto a Camarda: la sensazione è che l'allenatore volesse sfruttare gli spazi lasciati dietro il pressing del Bournemouth con giocatori rapidi per attaccare velocemente la verticalità, specialmente nel secondo tempo quando gli inglesi di solito calano. Ovviamente il rosso ha tolto qualsiasi tipo di tattica per buoni 60 minuti di partita. Vedremo chi giocherà contro l'Udinese in attacco, molto potrebbe dipendere dal recupero o meno di Ramos.