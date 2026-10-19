Contro il Nizza, Zachary Athekame ha realizzato il terzo assist della sua stagione, il quinto se contiamo anche i due in Nations League con la Svizzera. A questi numeri si aggiungono anche due gol, segnati contro Auxerre e Rennes. Ora in Casa Milan potrebbe aprirsi una clamorosa ipotesi: riportare in Italia il laterale svizzero già a gennaio.

Milan, Athekame torna a Gennaio? L'indiscrezione

"Al momento Zachary Athekame è il miglior giocatore dell'Olympique Lione. E probabilmente è tra i primi tre terzini destri della Ligue 1. Brutale superiorità fisica nei duelli sul lato destro, oltre a una grande proiezione offensiva. A questo livello il Milan lo riprende a gennaio".

, corrispondente di 'DiarioAS' e 'laSER' a Parigi, ha aperto al possibile ritorno dial. Questo il contenuto dell'ultimo post pubblicato sul proprio account X:

Un'indiscrezione confermata anche da 'SportMediaset', che spiega come lo svizzero potrebbe diventare l'alternativa ideale a Chukwueze sulla corsia destra.

Il problema

Come giocherebbe Athekame nel Milan di Amorim

E se il Milan gioca a quattro?

Ceduto in estate con la formula delalper trovare spazio,Non essendoci una clausola di richiamo immediato, i rossoneri dovrebbero prima negoziare con il club francese. Un’operazione che richiederebbe il, ma che potrebbe essere favorita dalla volontà dello stesso terzino svizzero, che ha già espresso il desiderio di tornare a vestire la maglia rossonera., il classe 2005 giocherebbe come esterno a tutta fascia, proprio come successo la scorsa stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il nodo resta legato alla concorrenza, cone Moreira che possono ricoprire lo stesso ruolo dell'ex Young Boys. Se però il belga dovesse essere definitivamente spostato sulla corsia opposta,si giocherebbe il posto soltanto con il nigeriano, offrendo al tecnico una soluzione diversa da sfruttare in base alle caratteristiche degli avversari.Nelle recenti uscite ilha abbandonato la difesa a tre per schierarsi con una. In questo scenario,potrebbe essere ilperfetto per, che fino ad ora ha adattatoin quella posizione. Resta da capire, soprattutto, quale percorso il tecnico portoghese vedrà per il classe 2005. Nei suoi primi mesi sulla panchina rossonera, infatti, l'ex allenatore del Manchester United sta cambiando la posizione di alcuni giocatori (vedi Moreira, Chukwueze, Gila e Saelemaekers): la parola d'ordine è