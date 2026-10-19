Andrés Onrubia Ramos, corrispondente di DiarioAS e laSER a Parigi, apre al possibile ritorno di Zachary Athekame al Milan a gennaio: ecco come stanno le cose
Athekame, dall'addio al Milan ai retroscena su Amorim e il futuro | ESCLUSIVA VIDEO
Contro il Nizza, Zachary Athekame ha realizzato il terzo assist della sua stagione, il quinto se contiamo anche i due in Nations League con la Svizzera. A questi numeri si aggiungono anche due gol, segnati contro Auxerre e Rennes. Ora in Casa Milan potrebbe aprirsi una clamorosa ipotesi: riportare in Italia il laterale svizzero già a gennaio.
Milan, Athekame torna a Gennaio? L'indiscrezioneAndrés Onrubia Ramos, corrispondente di 'DiarioAS' e 'laSER' a Parigi, ha aperto al possibile ritorno di Athekame al Milan a gennaio. Questo il contenuto dell'ultimo post pubblicato sul proprio account X:
"Al momento Zachary Athekame è il miglior giocatore dell'Olympique Lione. E probabilmente è tra i primi tre terzini destri della Ligue 1. Brutale superiorità fisica nei duelli sul lato destro, oltre a una grande proiezione offensiva. A questo livello il Milan lo riprende a gennaio".
Un'indiscrezione confermata anche da 'SportMediaset', che spiega come lo svizzero potrebbe diventare l'alternativa ideale a Chukwueze sulla corsia destra.
Il problemaCeduto in estate con la formula del prestito secco al Lione per trovare spazio, Athekame non può rientrare automaticamente al Milan a gennaio. Non essendoci una clausola di richiamo immediato, i rossoneri dovrebbero prima negoziare con il club francese un'interruzione anticipata dell'accordo. Un’operazione che richiederebbe il consenso di tutte le parti, ma che potrebbe essere favorita dalla volontà dello stesso terzino svizzero, che ha già espresso il desiderio di tornare a vestire la maglia rossonera.
Come giocherebbe Athekame nel Milan di AmorimNel 3-4-2-1 di Amorim, il classe 2005 giocherebbe come esterno a tutta fascia, proprio come successo la scorsa stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il nodo resta legato alla concorrenza, con Chukwueze e Moreira che possono ricoprire lo stesso ruolo dell'ex Young Boys. Se però il belga dovesse essere definitivamente spostato sulla corsia opposta, Athekame si giocherebbe il posto soltanto con il nigeriano, offrendo al tecnico una soluzione diversa da sfruttare in base alle caratteristiche degli avversari.
E se il Milan gioca a quattro?Nelle recenti uscite il Milan ha abbandonato la difesa a tre per schierarsi con una linea a quattro. In questo scenario, Athekame potrebbe essere il terzino destro perfetto per Amorim, che fino ad ora ha adattato Mario Gila in quella posizione. Resta da capire, soprattutto, quale percorso il tecnico portoghese vedrà per il classe 2005. Nei suoi primi mesi sulla panchina rossonera, infatti, l'ex allenatore del Manchester United sta cambiando la posizione di alcuni giocatori (vedi Moreira, Chukwueze, Gila e Saelemaekers): la parola d'ordine è duttilità.
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