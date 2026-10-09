Athekame, dall'addio al Milan ai retroscena su Amorim e il futuro | ESCLUSIVA VIDEO

Prima di definire il suo trasferimento all'Olympique Lione, il terzino sinistro di proprietà del Milan Zachary Athekame era finito nel mirino di un altro club di Ligue 1. Prestato in estate alle ‘Gones’ in prestito secco, il laterale svizzero classe 2004 era stato seguito da vicino anche dall'Olympique Marsiglia. A confermare il retroscena è stato il direttore sportivo dell'OM, Grégory Lorenzi, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano francese ‘L'Équipe’.

Milan, Athekame poteva finire al Marsiglia: il retroscena

"Athekame ha firmato con il Lione. Genesio ci ha parlato, io ci ho parlato... Abbiamo fatto delle videochiamate con altri giocatori, ma non era possibile proseguire".

L'avvio di stagione di Athekame tra Lione e Svizzera

I dettagli del prestito

L'obiettivo dichiarato

"In rossonero mi sono trovato molto bene. La Serie A era un campionato nuovo per me, più tattico di quello svizzero. Ora sono un giocatore del Lione, ma vorrei tornare al Milan".