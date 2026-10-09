Retroscena sull’uscita di Zachary Athekame dal Milan: il direttore sportivo del Marsiglia Lorenzi svela il tentativo di inserimento
Athekame, dall'addio al Milan ai retroscena su Amorim e il futuro | ESCLUSIVA VIDEO
Prima di definire il suo trasferimento all'Olympique Lione, il terzino sinistro di proprietà del Milan Zachary Athekame era finito nel mirino di un altro club di Ligue 1. Prestato in estate alle ‘Gones’ in prestito secco, il laterale svizzero classe 2004 era stato seguito da vicino anche dall'Olympique Marsiglia. A confermare il retroscena è stato il direttore sportivo dell'OM, Grégory Lorenzi, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano francese ‘L'Équipe’.
Milan, Athekame poteva finire al Marsiglia: il retroscenaIl dirigente del Marsiglia ha ricostruito i contatti avuti con Athekame, arrivato al Milan un anno fa dallo Young Boys per circa 10 milioni di euro. Lorenzi ha spiegato come la società abbia tentato di inserirsi prima dell’accordo con il Lione:
"Athekame ha firmato con il Lione. Genesio ci ha parlato, io ci ho parlato... Abbiamo fatto delle videochiamate con altri giocatori, ma non era possibile proseguire".
L'avvio di stagione di Athekame tra Lione e SvizzeraNelle prime 5 presenze collezionate in Ligue 1 con la maglia del Lione, il classe 2005 ha già messo a referto 2 gol e 2 assist , a cui si aggiungono altri 2 assist realizzati con la Svizzera in Nations League. Numeri che lo rendono il giocatore che è entrato in più reti della squadra di Paulo Fonseca, al pari di Ernest Nuamah. In Francia, l'ex Young Boys sta dimostrando un'ottima propulsione offensiva, fatta di spinta sulle corsie, continui cross dal fondo e un inaspettato cinismo sotto porta.
I dettagli del prestitoLo scorso 9 agosto, Athekame si è trasferito al Lione con la formula del prestito secco. Una soluzione volta a permettere al ragazzo di giocare con maggiore continuità, senza però rinunciare al controllo del cartellino né offrire al club francese la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo. L'ingaggio da circa 1 milione di euro netti a stagione resta totalmente a carico della società transaplina, mentre al rientro dal prestito il contratto del classe 2005 con il Milan sarà ancora valido fino al 30 giugno 2030.
L'obiettivo dichiaratoCome dichiarato dallo stesso Athekame in una recente intervista ai microfoni di 'RSI Sport', il suo obiettivo resta quello di riconquistarsi un posto al Milan:
"In rossonero mi sono trovato molto bene. La Serie A era un campionato nuovo per me, più tattico di quello svizzero. Ora sono un giocatore del Lione, ma vorrei tornare al Milan".
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