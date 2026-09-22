Milan, ti ricordi di Bouaddi? Fonseca lo voleva, ora dà consigli a Rúben Dias

Il mercato è ormai finito da un bel po' di giorni e durante la prima pausa per le nazionali è interessante anche andare a scoprire come stanno giocando alcuni ex obiettivi della dirigenza rossonera. Tra questi c'è anche la giovanissima stella Ayyoub Bouaddi, mediano classe 2007 che il Manchester City ha strappato a Lille per più di 100 milioni di euro. Una cifra inarrivabile per tutti in Serie A, ma ricordiamo un po' la storia del talentino.

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Dal record in Ligue 1 al consiglio di Paulo Fonseca al Milan

A 16 anni e 20 giorni, Ayyoub Bouaddi era entrato in campo a Brest diventando il più giovane calciatore del XXI secolo a disputare una partita di Ligue 1, il campionato francese. Il primo a dargli fiducia al Lille fu l'allenatore, aveva commentato. La stagione di Fonseca al Milan è stata corta (durata fino a dicembre) e complessa, ma nessuno può negare l'occhio clinico del portoghese per i giovani di talento.

Tanto è vero che fu lo stesso Fonseca a consigliare al Milan Bouaddi, quando il costo del suo cartellino era ancora accessibile. Il Diavolo decise di prendere altre strade e ora Bouaddi è alla corte di Maresca dove ha già dato dei segnali importanti:

Non è passata inosservata la sua splendida partita in Champions League contro il Porto;

è stato visto dare indicazioni a Rúben Dias, capitano della squadra e uno dei centrali più forti del mondo.

Il rimpianto del Diavolo e la nuova linea verde di Gerry Cardinale

Segnali di un calciatore che non ha paura di nessuno e che ha la personalità giusta per diventare un grande centrocampista nel prossimo futuro. Un peccato per il Milan che non ha creduto fino in fondo alle indicazioni di Fonseca. Lo stesso allenatore sta facendo sbocciare sempre di più Athekame (2 gol e 2 assist in pochissime partite contro il Lione) e aveva provato a lanciare Camarda e Liberali in rossonero. Con il, i rossoneri saranno sempre più attenti ai talenti e non si faranno più scappare giovani interessanti.