Milan, la verità su Camarda. Retroscena Bouaddi. Super Athekame. La giocata nascosta di Gila

Siamo in un momento di pausa per il Milan, ma non si fermano le voci e le notizie. In questo scenario con tante voci che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul momento dei rossoneri, con i temi caldi del momento. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura.

Ecco di cosa parliamo oggi:

Voci su Camarda: le inglesi spingono per Camarda. Il piano del Milan.

le inglesi spingono per Camarda. Il piano del Milan. Retroscena Bouaddi: quando Fonseca lo consigliò al Milan.

quando Fonseca lo consigliò al Milan. Athekame e Fofana in rete: due rossoneri in prestito volano nelle nuove squadre.

due rossoneri in prestito volano nelle nuove squadre. Gila cruciale: la giocata contro il Lecce che è passata inosservata.

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Camarda e le sirene dalla Premier League: il piano del Milan

Il clamoroso retroscena di mercato: quando Fonseca voleva Bouaddi

Rotti gli indugi all'estero: Athekame vola con Fonseca e brilla anche Fofana

Il dettaglio di carattere a San Siro: la giocata 'nascosta' di Gila

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, la proprietà deldel giovane attaccante rossonero. Il Milan, si legge, non sta cercando di cederlo, ma ci sono molte squadre che continuano a mostrare interesse. Oltre il Chelsea ci sarebbe anchee il suo più ampio City Football Group e altri club inglesi tra cui il, ile ilper il presente e per il futuro e al momento queste restano solamente voci di mercato. Amorim lo ha detto chiaramente: Camarda è l'alternativa a Ramos in attacco e ora, con il calendario fittissimo a ottobre, ci sarà spazio e minuti in campo anche per il giovane attaccante rossonero.A 16 anni e 20 giorni,era entrato in campo a Brest diventando il più giovane calciatore del XXI secolo a disputare una partita di Ligue 1, il campionato francese. Il primo a dargli fiducia al Lille fu l'allenatore, aveva commentato. Fu lo stesso Fonseca a consigliare al Milan Bouaddi, quando il costo del suo cartellino era ancora accessibile. Ora il talento è al Manchester City che lo ha pagatoper strapparlo al Lille. Non è passata inosservata la sua splendida partita in Champions League contro il Porto; è stato visto dare indicazioni a Rúben Dias. Con Cardinale e Amorim al centro del nuovo progetto non si perderanno più di vista certi tipi di talenti: non è un caso che il club abbia rinnovato e blindato in estate i contratti di Camarda e Comotto.Tra i tanti calciatori del Milan in prestito, ci sono. Per il terzino svizzero sono 5 le presenze in Ligue 1 con. Nell'ultima partita di campionato ha giocato 90 minuti segnando un gol e servendo un assist contro il Rennes. Quinta gara da titolarissimo di fila. Il mediano francese, invece, ha totalizzato già 4 presenze nel campionato spagnolo con un(con 79 minuti in campo). Per il Milan è importantissimo che entrambi trovino continuità, gol e assist: Athekame può essere in futuro un elemento importante della prima squadra, specialmente grazie alla crescita che sta avendo con Fonseca. Fofana è un titolare fisso del Siviglia: gol, minuti e assist ne alzeranno il valore in vista del prossimo mercato estivo.e anche contro il Lecce è stato decisivo. Una giocata è passata forse troppo inosservata e spiega ancora di più l'impatto caratteriale oltre che tecnico del difensore spagnolo. Ile da una giocata dell'ex Lazio. Il difensore spagnolo anticipa l'attaccante recupera il pallone e poi cade fuori dal campo. La palla arriva a Chukwueze che la ridà indietro all'ex Lazio che si rialza in un istante e fa partire la transizione rossonera che si concluderà con il gol di Rabiot. Altro segnale che testimonia lasu ogni pallone e ogni giocata. Chiaro che avere un difensore del genere cambia e influisce positivamente su tutto il reparto arretrato.