Giornata molto interessante per il Milan. Dopo la vittoria contro l'Atalanta, il Milan subisce un grandissimo arresto contro il Bournemouth. Ma dopo la trasferta sono arrivate delle note negative: gli insulti razzisti a Mike Maignan. Ma non è tutto. Spazio anche al mercato, con le ultime novità su Wesley e Krosche.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . Milan su Wesley

2. Krosche, le ultime

3. Gli insulti razzisti a Maignan

4. Ramos recuperato?

Ilstarebbe monitorando, esterno brasiliano della Roma classe 2003, seguito anche dall'Inter di Chivu. Secondo, i giallorossi potrebbero chiedere una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro. Il giocatore sarebbe particolarmente adatto al 3-4-2-1 di Amorim, grazie alle capacità di giocare su entrambe le fasce e alle sue qualità offensive e difensive.Ilcontinua a lavorare duramente per individuare un nuovo responsabile dell'area calcistica e Markusresta il principale candidato. Secondoci sono stati dei contatti tra le parti e sono previsti nuovi colloqui, ma al momento non esiste alcun accordo. Per liberarlo dall'Eintracht Francoforte potrebbe servire una cifra tra i 5 e i 7 milioni di euro. A giovare sulla situazione c'è il gradimento del dirigente tedesco, attratto dal progetto rossonero.La sconfitta per 3-0 contro ilè stata accompagnata da un gravissimo episodio a sfondo razziale. Il portiere rossoneroè stato il bersagli di innumerevoli insulti razzisti sui social dopo la sfida di. Il club rossonero, tramite un comunicato, ha ribadito la vicinanza al proprio capitano, ribadendo l'importanza di valori come rispetto, inclusione e uguaglianza, invitando tutto il mondo del calcio a combattere il razzismo.Buone notizie per ilin vista della sfida contro l'Udinese: Goncalo Ramos è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pienamente recuperato dopo il sovraccarico al solo sinistro che lo aveva costretto a saltare la gara contro il Bournemouth.potrebbe rilanciare i titolari dopo il turnover europeo, con il portoghese candidato a guidare l'attacco. I rossoneri, inoltre, sono attesi da tre impegni: Udinese domenica, Bologna mercoledì e il derby sabato sera, alle ore 20:45.