Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dal 2022, ha assistito - domenica sera - alla vittoria del Diavolo sul campo dell'Udinese e sarà presente a 'San Siro' sia domani pomeriggio, per la partita del turno infrasettimanale di campionato contro il Bologna, sia sabato sera per il derby di Milano contro l'Inter nella notte di Halloween.

Cardinale, però, rimarrà tutta la settimana in Italia non soltanto per assistere dal vivo agli impegni ravvicinati della squadra di Rúben Amorim, ma anche per seguire in prima persona delle vicende di importanza capitale per il futuro del club rossonero.

Calciomercato Milan: contatti con Markus Krösche per il ruolo di Head of Football

Cardinale, infatti, proseguirà nei contatti diretti con, classe 1980, dirigente tedesco che ha appena lasciato la carica di direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte, per trovare la quadra definitiva con lui. L'obiettivo è quello di nominarlo 'Head of Football' del Milan prima della fine del 2026, di modo che possa iniziare la sua avventura in rossonero, oltre che stando al fianco di Amorim nel lavoro quotidiano a Milanello, anche e soprattutto dalla sessione invernale di calciomercato.

L'accordo economico con Krösche c'è già. Quello che manca è quello sulle competenze, nel dettaglio, che avrà il teutonico in Via Aldo Rossi e l'intesa definitiva sulla buonuscita di circa 5 milioni di euro da elargire all'Eintracht per liberare Krösche dal suo contratto in essere con le 'Aquile' fino al 30 giugno 2028.

Milan, avanti nel progetto NBA Europe: l'arena a San Donato

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Nuovo Stadio Milano: giovedì la presentazione al Castello Sforzesco con l'Inter

Ma Cardinale seguirà anche da vicino l'evolversi del progetto, per cui, con RedBird, è molto vicino a prendersi la franchigia di Milano nella nuova lega di basket che, sotto l'egida della prestigiosa National Basketball Association statunitense, prenderà il via tra un anno. L'idea è che, in futuro, la squadra di Cardinale - vedremo se affiliata o meno all'AC Milan - giocherà le gare interne di NBA Europe in un'arena che il managing partner di RedBird vuole costruire nell'area San Francesco a San Donato Milanese (MI), laddove aveva comprato i terreni per la costruzione di un eventuale, nuovo stadio del Milan.E a proposito di stadio. Cardinale sarà ovviamente presente giovedì 29 ottobre, alle ore 16:30, presso la Sala Viscontea del Castello Sforzesco, alla presentazione ufficiale del progetto per il, che il Milan realizzerà in zona San Siro - accanto al 'Meazza' che sarà successivamente demolito per gran parte - con l'Inter. Un progetto affidato agli studi di architettura Foster + Partners e Manica, che prevede un impianto da 71.500 posti (di cui oltre 13mila premium) su due anelli, con cantiere aperto nel 2027 e termine dei lavori entro il 2031-2032, in tempo per gli Europei nel nostro Paese.