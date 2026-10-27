Dopo una prima parte di 2026 piuttosto burrascosa, in cui sembrava essersi perso, Christian Pulisic - attaccante statunitense del Milan - sembra essere tornato ai suoi soliti, alti livelli di rendimento, toccati nelle stagioni 2023-2024 e 2024-2025, in queste ultime settimane. Ma non è l'unica buona notizia per i tifosi rossoneri: secondo Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo esperto di calciomercato di 'Sky Sport', Milan e Pulisic hanno anche trovato un'intesa di massima per il rinnovo del contratto del numero 11.

Rinnovo Pulisic: i dettagli del nuovo accordo con il Milan

Calciomercato Milan: scacciata l'ombra del City Group per 'Capitan America'

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Pulisic come Pavlović: cifre e prossimi impegni del Milan

Il contratto di Pulisic con il Milan, come noto, scadrà al termine di questa stagione (30 giugno 2027), ma il club di Via Aldo Rossi ha in mano un'opzione unilaterale per il prolungamento dell'accordo di un'ulteriore annata (con scadenza, dunque, virtualmente spostata al 30 giugno 2028) allo stesso stipendio attuale, pari a 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. In queste settimane, però, le parti hanno trattato un accordo ex novo, che conferisse a Pulisic lo status di giocatore imprescindibile della rosa, così come da volontà del proprietario Gerry Cardinale.E che servisse anche a scacciare via una volta per tutte l'ombra del City Group. Il quale, nei mesi scorsi, aveva prospettato a Pulisic la possibilità di guadagnare 50 milioni di dollari in 5 anni per indossare la maglia del New York City Group nella Major League Soccer (MLS) statunitense, dove sarebbe diventato anche un fenomenale testimonial pubblicitario. Tanto per Di Marzio quanto per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il nuovo contratto di Pulisic con il Milan sarà valido fino ale sarà formalizzato nei prossimi giorni.Pertanto, il rinnovo di 'Capitan America' sarà il secondo, in ordine di tempo, dopo quello già ufficializzato - fino alla medesima data - di Strahinja Pavlović. La 'rosea' ha rivelato che lo stipendio di Pulisic salirà fino adi euro più bonus netti a stagione. Forte di un nuovo e più remunerativo accordo in tasca, soltanto da mettere concretamente nero su bianco, spetterà al fantasista a stelle e strisce, ora, guidare - rigenerato anche nel morale - il Milan verso i prossimi, tosti impegni di campionato e coppa contro Bologna, Inter, Ferencváros e Genoa prima della sosta Nazionali di metà novembre.