Il mercato dei portieri in Serie A entra nel vivo con largo anticipo e il Milan ha già inserito nella propria lista dei desideri un profilo di assoluta affidabilità per la prossima estate: Elia Caprile. L'estremo difensore classe 2001, attualmente in forza al Cagliari, è finito nuovamente sotto la lente d'ingrandimento della dirigenza rossonera a seguito di un avvio di campionato straordinario, caratterizzato da appena 9 reti subite nelle prime 9 giornate (ma 4 solo sul campo del Monza). Le indiscrezioni rilanciate nelle ultime ore dalle principali testate specializzate confermano come il club di Via Aldo Rossi stia monitorando con attenzione l'evoluzione della situazione contrattuale del portiere italiano, già tenuto sotto osservazione nel recente passato e definendo i contorni di un'operazione che potrebbe accendere la sessione estiva dei trasferimenti.

La strategia del Milan e il muro economico del Cagliari

La valutazione del cartellino e le tempistiche contrattuali

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Un duello di mercato all'orizzonte