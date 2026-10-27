I rossoneri studiano il colpo da 90 per l'estate: il Presidente Tommaso Giulini chiede fino a 25 milioni, ma il nodo rinnovo può sbloccare la trattativa
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Il mercato dei portieri in Serie A entra nel vivo con largo anticipo e il Milan ha già inserito nella propria lista dei desideri un profilo di assoluta affidabilità per la prossima estate: Elia Caprile. L'estremo difensore classe 2001, attualmente in forza al Cagliari, è finito nuovamente sotto la lente d'ingrandimento della dirigenza rossonera a seguito di un avvio di campionato straordinario, caratterizzato da appena 9 reti subite nelle prime 9 giornate (ma 4 solo sul campo del Monza). Le indiscrezioni rilanciate nelle ultime ore dalle principali testate specializzate confermano come il club di Via Aldo Rossi stia monitorando con attenzione l'evoluzione della situazione contrattuale del portiere italiano, già tenuto sotto osservazione nel recente passato e definendo i contorni di un'operazione che potrebbe accendere la sessione estiva dei trasferimenti.
La strategia del Milan e il muro economico del CagliariI primi contatti esplorativi e i sondaggi effettuati dal Milan nei mesi scorsi - quando Mike Maignan non aveva ancora rinnovato il proprio contratto - avevano subito un brusco rallentamento a causa delle pretese economiche del club sardo. Il Presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, che aveva riscattato il cartellino di Caprile dal Napoli per circa 8 milioni di euro , ha sempre considerato l'ex portiere dell'Empoli come un pilastro inamovibile del progetto tecnico guidato da Fabio Pisacane. Tuttavia, la necessità del Milan di assicurarsi un dodicesimo uomo di altissimo livello — o un potenziale titolare del futuro al posto del francese — mantiene viva la pista.
La valutazione del cartellino e le tempistiche contrattualiLe cifre per strappare Caprile alla Sardegna sono chiare: la base d'asta realistica oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro. Ovvero circa il doppio di quanto il Nazionale azzurro è valutato dal portale 'Transfermarkt'. Sebbene l'attuale vincolo contrattuale scada il 30 giugno 2029, al momento non risultano trattative avviate per un prolungamento dell'accordo tra l'entourage del calciatore e la dirigenza rossoblù. L'immobilità sul fronte rinnovo potrebbe rappresentare il vero punto di svolta al termine della stagione in corso. Con l'avvicinarsi della sessione estiva, il Cagliari potrebbe vedersi costretto a valutare la cessione per monetizzare al massimo il valore del giocatore, evitando di gestire una situazione contrattuale più complessa nelle stagioni successive.
Un duello di mercato all'orizzonteIl Milan non è l'unico club della massima serie ad aver fiutato l'affare. Le prestazioni di Caprile, che sogna la convocazione stabile e l'esordio nella Nazionale maggiore, hanno attirato l'interesse concreto anche dell'Inter, prefigurando un vero e proprio derby di mercato milanese. La corsa al promettente portiere italiano dipenderà molto dalle prossime mosse delle pretendenti, ma i rossoneri si profilano tra i candidati più accreditati a presentare un'offerta formale qualora le condizioni economiche dovessero rivelarsi favorevoli.
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