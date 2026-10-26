Nuovi guai per Amorim, Ruben Loftus-Cheek va ko dopo la trasferta sul campo dell'Udinese: condizioni, tempi di recupero e lista degli infortunati del Milan

Matteo Chini
- Milano
Calciomercato Milan, Loftus-Cheek firma il rinnovo o torna in Inghilterra? Il punto

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek firma il rinnovo o torna in Inghilterra? Il punto

Non c'è pace per Ruben Amorim, che vede l'infermeria rossonera riempirsi senza sosta in questi ultimi giorni. Alla già lunga lista degli infortunati del Milan si aggiunge Ruben Loftus-Cheek, uscito malconcio dal 'Bluenergy Stadium' di Udine, dove è subentrato ad Omari Hutchinson al 73'.

Milan, infortunio Loftus-Cheek: condizioni e tempi di recupero

La redazione di PianetaMilan apprende Loftus-Cheek ha riportato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra. Il centrocampista inglese si sottoporrà a nuovi esami specialistici tra due settimane per verificare l'entità dell'infortunio e definire il percorso terapeutico. I tempi di recupero possono variare dalle due alle otto settimane in base al grado della lesione.
Milan, infortunio Ruben Loftus-Cheek

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