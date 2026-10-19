Il proprietario del Milan Gerry Cardinale e il fondo RedBird stanno valutando un'operazione finanziaria in Arabia Saudita: entrare nell'Al-Nassr al fianco di Cristiano Ronaldo. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il Pif avrebbe già organizzato due incontri con il fondo statunitense per trattare la cessione del 70% del club. Per la holding americana si tratterebbe di un passaggio strategico per allargare la propria presenza nel mondo del calcio, stringendo i legami con il fuoriclasse portoghese.

Cardinale e Cristiano Ronaldo studiano l’acquisto dell’Al-Nassr: i dettagli

La quota di CR7

Cosa cambia per il Milan